Мътна вода в буркана ви за размножаване на растения - какво означава това и как да го поправите

Има изобилие от стайни растения, които можете да размножавате или отглеждате във вода - както и градински растения, впрочем. В по-голямата си част процесът е сравнително лесен. Има обаче някои общи насоки, които дори опитните градинари на закрито трябва да спазват. Например, ако водата в буркана се превърне от бистра в мътна, това е знак, че нещо не е наред в малката екосистема, която сте създали.

Микроби и водорасли растат в застоялата, лишена от кислород вода - процес, наречен бактериален цъфтеж, който е често срещан и в аквариумите. Ако оставите мътната вода в буркана за размножаване твърде дълго, ще се окажете с кашави стъбла, гнили корени и резник, който не вирее. Решението не може да бъде по-лесно. Просто трябва редовно да сменяте застоялата вода с прясна.

Водата в буркан за размножаване е неподвижна (за разлика от, да речем, постоянно течаща струя), което води до бавно спадане на нивата на кислород. В същото време, резникът ви отделя много органична материя във водата, докато образува корените си. В комбинация, тези процеси създават перфектната среда за бързо размножаване на бактериите. Цъфтежът на бактериите се ускорява, ако бурканът за размножаване е поставен в твърде топла стая или на прекалено слънчев перваз на прозореца. Корените, които изглеждат или се усещат слузести, са покрити с биофилм, твърде много от който ще блокира приема на вода и хранителни вещества от растението. Това е проблем, който се появява често при стайни растения, които можете да размножавате през зимата , като потос, змийско растение и змиевидно растение, защото през по-студените месеци има по-малко светлина и по-топли вътрешни температури.

Сменете мътната вода в буркана за размножаване, за да поддържате корените здрави

Мътната вода в буркан за размножаване означава едно просто нещо: водата е престояла там твърде дълго. Първата стъпка за отстраняване на този проблем е изваждането на резника от буркана. Проверете го за слузести или обезцветени корени, стъбла и листа. Те няма да се възстановят и дори могат да причинят смърт на резника, ако бъдат оставени на място, така че трябва да бъдат отрязани с помощта на стерилизирани ножици за рязане Fiskars Micro-Tip .

Ако резникът е предимно изгнил, дори смяната на водата няма да му помогне. Не е по-добре да го спасите, така че го изхвърлете. Ако размножавате множество резници в един буркан, опитайте се да не ги препълвате, тъй като това може да увеличи риска от бактериален свръхрастеж. Оставете резника настрана на хладно място, увит в леко влажна хартиена кърпа, и насочете вниманието си към буркана за размножаване.

Изсипете цялата мътна вода от буркана в мивка. Въпреки че дори само едно бързо изплакване може да има значение, много по-добре е да изтъркате буркана със сапунена вода и чиста гъба или четка. Изплакнете остатъците от сапун, след което напълнете чистия буркан отново с прясна вода. Филтрирана или дестилирана вода е оптимална, но чешмяната вода също е подходяща. Поставете подрязания, здрав резник във водата и поставете буркана на място с ярка, непряка светлина. Редовните смени на водата - честотата варира от през ден до момента, в който водата започне да изглежда мътна - премахват привличащите микроби остатъци и възстановяват нивата на кислород във водата. Маскирането на разсада с хитър трик за по-добре изглеждащи растения , като например скриване на бурканите в непрозрачен контейнер, е добре. Ще трябва обаче да бъдете по-старателни и да не забравяте да проверявате водата редовно.