Компактни сортове патладжан, които са лесни за отглеждане в саксия

Лоша репутация може да ви преследва до края на живота ви, но това е нищо в сравнение с това, което някои растения са преживели. В продължение на векове патладжаните (Solanum melongena), член на скандалното семейство паслън, са били известни като „луди ябълки“ и са били страхувани от европейците. Дори днес, въпреки факта, че е основна част от азиатските, италианските и средиземноморските ястия, патладжанът е едно от най- пренебрегваните растения в нашите градини . За щастие, съвременните сортове на това растение са много по-различни от тези, с които са се сблъсквали средновековните европейци, и след векове на подозрение, патладжаните най-накрая започват да получават признанието, което заслужават. Любителите на патладжани по целия свят избират да отглеждат компактни сортове в контейнери, за да се насладят както на декоративната им привлекателност, така и на вкусните им плодове отблизо.

Проектирани за компактен растеж, мини патладжаните ще останат малки, но ще дават високи добиви от едно растение. Тъй като патладжанът е най-подходящ за консумация пресен, наличието на няколко растения на терасата ви обикновено е достатъчно за един или двама души. Компактните сортове като „Patio Baby“ достигат височина само около 50 см и можете да отглеждате тези мини патладжани в малки оранжерии, градини с контейнери, сандъчета за прозорци или балконски саксии. С малки сортове като „Patio Baby“ можете да се справите със саксии с диаметър 20 см, но за по-големи сортове ще получите по-добър добив, ако изберете нещо с диаметър поне 30 см. Можете също така да ги отглеждате с растения-компаньони от патладжан, ако искате да преминете към по-голяма саксия от 15 литра.

В Европа патладжаните някога са се отглеждали строго като декоративни растения, което доказва, че всъщност са доста красиви растения. Те са лесен за отглеждане зеленчук за контейнерна градина , който се отглежда като едногодишно растение

Със зашеметяващата им дъга от цветни плодове и меки зелени листа е лесно да се разбере как отглеждането им само заради естетическата им привлекателност може да се превърне в мания.

Бяло-лилавата пъстрота на сорта „Fairy Tale“ е перфектен пример за това как патладжаните могат да изглеждат също толкова добре на верандата ви, колкото и да са вкусни, идващи от кухнята ви. Със сладкия вкус на този удължен овален плод, който узрява само за 55 дни, ще искате да го засадите в най-ранните си саксии.

След „Fairy Tale“ имаме още два сорта патладжан, които са идеални за отглеждане в контейнери: „Hansel“ и „Gretel“. Ако ви се струва, че тук има някаква тема, това е така.

Във всяко отношение, с изключение на едно, „Hansel“ и „Gretel“ са почти идентични дребни растения, които растат до около 90 до 135 см височина. И двата дават компактни, удължени плодове, но докато „Hansel“ има тъмнолилави, плодовете на „Gretel“ са кремаво бели. И трите сорта са All-America Selections, което ги прави сигурни залози, когато решавате кой сорт патладжан да отглеждате в контейнери.

Патладжаните получават името си от малките, бели, яйцевидни плодове, които са произвеждали ранните сортове и са изглеждали точно като кокоши яйца. Патладжаните растат по целия свят, но интересното е, че Томас Джеферсън е първият, който ги е донесъл в Съединените щати. Той започва да ги популяризира, като води отчети за отглеждането както на бели, така и на лилави сортове. Днес патладжанът се предлага в най-различни нюанси, включително зелен и черен. Плодовете също се предлагат в широка гама от форми и размери, от малки граховидни форми до големи, удължени плодове.

Ако искате да отглеждате един или два уникални сорта в градината си с контейнери, сортове като „Little Fingers“ и „Little Prince“ дават гроздове от малки лилави плодове, идеални за да покажете своя зелен палец на терасата или верандата. Както подсказва името, лилаво-черните плодове на патладжаните „Little Fingers“ са с размерите на пръст. Друг интересен избор би бил „Kermit“, който дава малки, хрупкави зелени плодове с бял цвят.

Средно голям сорт, който достига около 90 см височина, е „White Knight“. Той дава високи добиви от средно големи, удължени бели плодове. Ако търсите малки, бели патладжани с форма на яйце, можете да отглеждате и тях. Въпреки че са очарователни, Solanum ovigerum „Easter Egg“ е декоративно растение, което не е годно за консумация. Въпреки че достига само около 30 до 45 см височина, той е добър избор за малка градина в контейнери.