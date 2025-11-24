Спорт:

С похвали за плана на Тръмп: България се пази да не заеме категорична позиция какъв да е мирът в Украйна

24 ноември 2025, 15:45 часа 398 прочитания 0 коментара
С похвали за плана на Тръмп: България се пази да не заеме категорична позиция какъв да е мирът в Украйна

"България остава ангажирана да работи конструктивно в рамките на ЕС и НАТО с нашите партньори от САЩ, за да гарантираме заедно с Украйна, че всяко бъдещо споразумение ще бъде устойчиво, ще се спазва добросъвестно и че Украйна ще получи гаранции за своята сигурност." Това заяви председателят на парламента Рая Назарян по време на пленарната сесия на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм, Швеция.

Позицията й идва часове след обявения от американския президент Доналд Тръмп проект на мирен план с 28 точки, който по-късно бе доразработен и редактиран съвместно с Украйна и страните членки на ЕС.

"Суверенно е правото на украинския народ да определя собственото си бъдеще и направление на развитие, както и да взима решения относно характера на всяко предложено мирно споразумение и неговото отражение върху бъдещето на украинските граждани", посочи Рая Назарян. Тя подчерта, че приветства подновените усилия на нашите партньори от САЩ и лично на президента Тръмп в търсенето на път към прекратяване на военните действия в Украйна.

Още: Мир в Украйна: Много оптимизъм, докато не трябва да се договорят всички (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Представеният от САЩ документ с 28 точки включва важни елементи от фундаментално значение за постигането на устойчив и справедлив мир. Предложенията обаче изискват и внимателно обсъждане в тясна координация с всички европейски партньори, тъй като условията на едно бъдещо мирно споразумение имат пряко отражение върху сигурността не само на Украйна, но и на България, ЕС и Европа като цяло“, смята председателят на Народното събрание.

Чий е Крим?

"Окупацията и анексирането от Русия на части от международно признатите украински територии представлява тежко нарушение на международното право", каза Рая Назарян. По думите й това са украински територии, чието връщане е въпрос не само на правен ред и международно правен принцип, но и на справедливост.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Председателят на парламента отбеляза, че навлизаме в четвъртата година от руската незаконна, неоправдана и непровокирана военна агресия срещу Украйна. "Няма да забравим и няма да престанем да подчертаваме: войната не започна на 24 февруари 2022 г., а има своя корен в незаконното анексиране на Крим през 2014 г.", каза Рая Назарян.

Още: Мирният план на Тръмп е равнозначен на отстъпки пред Хитлер: Американски сенатор

Председателят на парламента отправи и послание към народа на Украйна: "В тези трудни времена не сте сами. България остава до вас – в изпитанията, в стремежа към мир и в надеждата за едно по-свободно, достойно и сигурно бъдеще“.

И премиерът не е категоричен

От София и часове по-късно премиерът Росен Желязков каза, че като член на ЕС и НАТО България е готова да участва в намирането на решения за мир и сигурност. Според него сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа. В този контекст е важно да се запази импулсът за постигане на мир в тясна координация между САЩ, ЕС и Украйна.

Още: Контрапредложение: Европа със свой мирен план за Украйна, ето какво предвижда той

Премиерът Желязков също приветства последователните усилия на САЩ и на президента Тръмп за прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир, като същевременно подчерта значението на тясната координация с ЕС и Украйна, без които постигането на тази цел е невъзможно. Според Желязков подходът към преговорите и техният резултат ще имат дълбоки и дългосрочни последици както върху европейската сигурност, така и по отношение на сигурността в глобален план, пишат от правителствената пресслужба.

"Украинският народ е този, който трябва да определи собственото си бъдеще", каза Желязков.

Трябва да продължим да работим с нашите партньори от Съединените щати и Украйна, за да гарантираме, че всяко бъдещо мирно споразумение ще бъде правилно спазвано, категоричен беше министър-председателят Росен Желязков. Според премиера Украйна се нуждае от надеждни гаранции за дългосрочната си сигурност. В хода на заседанието министър-председателят акцентира също върху значението на европейската интеграция на Украйна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Росен Желязков война Украйна мир Украйна Рая Назарян
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес