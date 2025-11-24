С похвали за плана на Тръмп: България се пази да не заеме категорична позиция какъв да е мирът в Украйна

"България остава ангажирана да работи конструктивно в рамките на ЕС и НАТО с нашите партньори от САЩ, за да гарантираме заедно с Украйна, че всяко бъдещо споразумение ще бъде устойчиво, ще се спазва добросъвестно и че Украйна ще получи гаранции за своята сигурност." Това заяви председателят на парламента Рая Назарян по време на пленарната сесия на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм, Швеция.

Позицията й идва часове след обявения от американския президент Доналд Тръмп проект на мирен план с 28 точки, който по-късно бе доразработен и редактиран съвместно с Украйна и страните членки на ЕС.

"Суверенно е правото на украинския народ да определя собственото си бъдеще и направление на развитие, както и да взима решения относно характера на всяко предложено мирно споразумение и неговото отражение върху бъдещето на украинските граждани", посочи Рая Назарян. Тя подчерта, че приветства подновените усилия на нашите партньори от САЩ и лично на президента Тръмп в търсенето на път към прекратяване на военните действия в Украйна.

"Представеният от САЩ документ с 28 точки включва важни елементи от фундаментално значение за постигането на устойчив и справедлив мир. Предложенията обаче изискват и внимателно обсъждане в тясна координация с всички европейски партньори, тъй като условията на едно бъдещо мирно споразумение имат пряко отражение върху сигурността не само на Украйна, но и на България, ЕС и Европа като цяло“, смята председателят на Народното събрание.

Чий е Крим?

"Окупацията и анексирането от Русия на части от международно признатите украински територии представлява тежко нарушение на международното право", каза Рая Назарян. По думите й това са украински територии, чието връщане е въпрос не само на правен ред и международно правен принцип, но и на справедливост.

Председателят на парламента отбеляза, че навлизаме в четвъртата година от руската незаконна, неоправдана и непровокирана военна агресия срещу Украйна. "Няма да забравим и няма да престанем да подчертаваме: войната не започна на 24 февруари 2022 г., а има своя корен в незаконното анексиране на Крим през 2014 г.", каза Рая Назарян.

Председателят на парламента отправи и послание към народа на Украйна: "В тези трудни времена не сте сами. България остава до вас – в изпитанията, в стремежа към мир и в надеждата за едно по-свободно, достойно и сигурно бъдеще“.

И премиерът не е категоричен

От София и часове по-късно премиерът Росен Желязков каза, че като член на ЕС и НАТО България е готова да участва в намирането на решения за мир и сигурност. Според него сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа. В този контекст е важно да се запази импулсът за постигане на мир в тясна координация между САЩ, ЕС и Украйна.

Премиерът Желязков също приветства последователните усилия на САЩ и на президента Тръмп за прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир, като същевременно подчерта значението на тясната координация с ЕС и Украйна, без които постигането на тази цел е невъзможно. Според Желязков подходът към преговорите и техният резултат ще имат дълбоки и дългосрочни последици както върху европейската сигурност, така и по отношение на сигурността в глобален план, пишат от правителствената пресслужба.

"Украинският народ е този, който трябва да определи собственото си бъдеще", каза Желязков.

Трябва да продължим да работим с нашите партньори от Съединените щати и Украйна, за да гарантираме, че всяко бъдещо мирно споразумение ще бъде правилно спазвано, категоричен беше министър-председателят Росен Желязков. Според премиера Украйна се нуждае от надеждни гаранции за дългосрочната си сигурност. В хода на заседанието министър-председателят акцентира също върху значението на европейската интеграция на Украйна.