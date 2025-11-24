Ти си предател: Неочаквани рози в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Неочаквани признания за силни симпатии разтърсиха вилата в "Ергенът: Любов в рая". Решението Шермин да си тръгне и новодошлите участнички далеч не са най-шокиращите събития в тазгодишния сезон. В епизода от петък (22 ноември) станахме свидетели на проявена смелост от страна на Тихомир, който реши да признае на Натали, че я харесва. Шокирана от разкритието му, тя буквално остана вцепенена, а Виктория, която до момента бе в най-близки отношения с фитнес инструктора, изрази силното си огорчение на финала на Церемонията на розата.

По време на раздаването на розите, предпоследен цвете трябваше да даде Тихомир. Без да има колебания, той поднесе розата си на Натали, която прие "само по приятелски". "Приемам розата ти, но само с приятелски намерения", сподели Натали на Тихомир.

Ситуацията стана още по-драматична, когато Орлин, озадачен от случилото се, неочаквано за всички, реши да даде своята роза на Виктория.

"Тихомир за мен е предател, а Натали само се унижи като прие неговата роза", коментира Виктория, която остана силно разочарована.

Габриела си тръгва без роза

На фона на цялата тази емоционална драма, наскоро дошлата Габриела остана без роза на тази церемония, с което нейното участие в "Ергенът: Любо в рая" приключи завинаги.

Какво предстои в отношенията между Натали, Орлин и Тихомир? Ще успее ли Виктория да се пребори с усещането, че е била измамена? Очакваме следващия епизод, за да разберем.

