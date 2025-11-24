Семена за засаждане през ноември

Ако подготовката за есенните и зимните празници натоварва ноемврийския ви бюджет, но не искате да забравите за градината си, отглеждането на растения от семена може да бъде евтиният вариант, от който се нуждаете. За щастие, ноември е идеалното време за сеитба на семена от цветни растения, вариращи от многогодишни цветя до зелени билки. За сумата, която бихте похарчили за едно саксийно растение, можете да получите по-голямо разнообразие от по-достъпни пакетчета семена. Семената могат дори да бъдат напълно безплатни, ако се възползвате от практиката да събирате семена от растения, които вече растат във вашата градина, да ги разменяте с други градинари или дори да намерите библиотека със семена. Поставете тези семена в земята през ноември, за да получите растения в дъга от цветове, които идват напролет, като макове, сладък грах и горски незабравки. Билки като копър и магданоз също могат да се отглеждат от семена през ноември, стига климатът ви да го позволява.

Много семена виреят добре, когато са засети през ноември. Местните диви цветя често се нуждаят от ниски зимни температури, за да покълнат правилно, а ноември често е с дъжд и води до дълъг период от студени дни. В по-топъл климат, където замръзналата земя не е проблем, ноември е идеален за отглеждане на билки и някои цъфтящи растения, които ще внесат красота във вашия градински пейзаж до пролетта.

Има някои практики, които трябва да следвате, за да имате най-голям шанс да поникнете със семената си. Съхранявайте семената на хладно и сухо място, като например в отделението за плодове и зеленчуци в хладилника, и не забравяйте да ги използвате в рамките на една година от получаването им. Процентът на семената, които ще покълнат, може да намалее с времето, така че не отлагайте сеитбата, ако времето е подходящо.

Кориандър

Ако живеете на място с мека зима, ноември е чудесно време да създадете вашата билкова градина, като засадите кориандър (Coriandrum sativum) от семена. Кориандърът е растение, което обича хладното време, и когато се засява в късна есен, може да цъфти обилно в началото на пролетта, преди да се сблъска с горещите условия, които карат растението да пуска семена. Кориандърът може да се самозасява, което може да намали усилията, необходими за поддържането му до следващата пролет.

Котешка мента

Любимка както на котките, така и на любителите на цветята, котешката мента (Nepeta spp.) не е претенциозна към предпочитания от нея тип почва и може да ви осигури множество малки лилави цветове през топлия сезон. Влажният, студен климат на ноември и месеците след това ще даде на семената му сигналите, от които се нуждаят, за да цъфтят около май. След като приключат с цъфтежа, можете да отрежете изсъхналите цветове и да предизвикате втори цъфтеж, който може да продължи дори до есента, когато цикълът започва отново.

Сладък грах

Сладкият грах (Lathyrus odoratus) е едногодишно растение, което вирее най-добре в хладно време. Късното есенно засаждане позволява на корените им да имат достатъчно време да растат, преди да цъфтят. Те обичат питателна почва, така че добавете малко компост, преди да засадите семената им в бразди от 2,5 см. Оставете разстояние от 5 до 7,5 см между всяко засаждане на семена.

Копър

Като засадите копър (Anethum graveolens), получавате ароматни, уханни билки за употреба в кухнята, както и дантелени листа или дори атрактивни жълти цветове, ако го отглеждате декоративно. Копърът обича хладно време, но тъй като все пак трябва да избягвате слана, засаждайте го на открито само през ноември, ако сте в топъл район като Южна Калифорния. Също така, уверете се, че сте избрали добро място и се придържайте към него, тъй като основният корен на копъра не обича да бъде безпокоен за пресаждане.

Обикновена синя виолетка

Добавете лесната за отглеждане обикновена синя теменужка (Viola sororia) към списъка си за засяване през ноември, тъй като това са растения за хладния сезон, които използват зимните месеци, за да развият силни корени. Разпръснете семената на теменужките в богата на компост градинска почва с четвърт инч почва отгоре и ги полейте добре. Може да е полезно да добавите слой мулч около растенията, за да защитите корените им, докато растат през студените месеци.