Как да разделите растенията без да нараните корените им

Разделянето на растенията ви позволява да получите нови храсти и цветове за вашия двор и ви помага да следите техния размер и здраве. Това е важна част от градинарството, но това не означава, че винаги е лесно. Някои растения се делят добре. Когато са по-малки с влакнести коренови системи, растенията могат лесно да бъдат разделени, като се изкопаят и внимателно се разделят с лопата или с ръце. При някои многогодишни растения обаче разделянето често се усеща като битка. За щастие, можете да ги разделите с трион, за да създадете лесно нови растения.

Разбира се, не бива просто да режете всяко растение с трион. Не искате да повредите кореновата система ненужно. По-големите растения с дървесни корони или гъсти коренища обаче са доста трудни за разделяне на ръка или с лопата и трионът може да е единственият ви реален вариант. Освен това, растенията, които имат туфисти коренови системи, като хости и лилейници, могат да бъдат разделени с трион, ако корените не могат да бъдат разделени. Ръчен трион с назъбен ръб е добър вариант за разделяне. Заострете ръчния си трион преди употреба и го почистете и стерилизирайте, за да предотвратите разпространението на болести.

Когато разделяте многогодишни растения с трион, първо трябва да се уверите, че ги разделяте през правилния сезон. Някои многогодишни растения трябва да се разделят през пролетта , докато други трябва да се разделят през есента. Зависи от това кога цъфтят, тъй като не е желателно да ги делите, когато концентрират енергията си върху цъфтежа. Те ще се нуждаят от енергия за растеж на корените и листата, след като бъдат разделени. След като разберете, че сте в правилния сезон, ще трябва да полеете растението обилно предния ден. Стремете се да разделяте растенията в облачен ден, тъй като слънчев и топъл ден може да доведе до изсъхването им.

Изкопайте цялата коренова система с вила или лопата, след което внимателно я извадете от земята. С триона си разрежете през центъра на короната или кореновата бала. Колко деления ще направите зависи от вида растение, което разделяте, неговия размер и здравословно състояние. За коренища се уверете, че отрязвате няколко сантиметра коренище и едно ветрилообразно листо във всяка секция. За растения с туфисти коренови системи се стремете към няколко очи във всяка деления. Бъдете ясни и кратки с триона си. Не искате да нараните корените и коренищата с малки разрези. След като приключите с разделянето на многогодишните си растения , можете да ги засадите в новите им домове.