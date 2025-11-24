Митата върху стоманата бавят търговските преговори между ЕС и САЩ

Търговските преговори между Европейския съюз и Съединените щати напредват, но тепърва предстои да бъдат обсъдени важни теми като митата върху стоманата. Това съобщи днес еврокомисарят по въпросите на търговията Марош Шефчович, цитиран от Ройтерс. Той ще срещне в Брюксел с търговските министри на държавите от ЕС и ще проведе разговори с министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник, както и с американския търговски представител Джеймисън Гриър.

Преговори за критичните суровини

В разговорите с американските представители ще бъдат включени и въпроси, свързани с критичните минерали и суровини, каза Шефчович пред журналисти.

Още: Злато, злато и още злато: Швейцария си купи по-ниски мита от Тръмп (СНИМКА)

Очаква се да бъдат обсъдени още изпълнението на търговското споразумение между САЩ и ЕС, сключено през юли, както и глобални въпроси като свръхкапацитета за производство и протекционистката търговска политика.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и американският президентът Доналд Тръмп обявиха през юли търговско споразумение, предвиждащо мита от 15 на сто върху европейския износ за САЩ.

Като част от сделката Брюксел поема ангажимент за закупуване на енергия на стойност 750 милиарда долара. Към момента все още има подробности от споразумението, които не са изяснени, както и начините за тяхното прилагане.

Още: Европейският бизнес ще усети тежестта на американските мита през 2026 г.: Проучване