"Ще бъдете обесен като всички фашисти": Нападнаха македонския българин и журналист Владимир Перев

Македонският българин и журналист Владимир Перев е бил нападнат от непознат мъж на около 40 години, докато е бил на опашката в местен магазин. За случая разказа самият той в македонската медия tribuna.mk. Близо 80-годишният Перев е бил ударен от непознатия, в резултат на което очилата му са счупени. Нещо повече получил е заплахи, че ще бъде убит, както и че ще бъде обесен "като всички фашисти", а знаем, че македонизмът пропагандира, че именно българите са "фашистки окупатори". За случая е съобщено в полицейския участък.

Перев е уведомил и българското посолство в югозападната ни съседка, като външният министър Георг Георгиев дори му се обадил по телефона, за да засвидетелства пълна подкрепа.

"Излязох от конфронтацията с побойника със счупени очила и накърнено достойнство... Ще оправя очилата с две или три пенсии. Бяха хубави и ми вършеха чудесна работа на осемдесет години... но с достойнство работата ще бъде много по-трудна... кому е нужно всичко това?", коментира Перев. ОЩЕ: Македонските учебници по история вече няма да ни наричат "фашистки окупатори" (Видео)

Разказът от първо лице

Агресията и езика на омразата не са били предизвикани с нищо, става ясно от разказа на Перев.

"В късния следобед отивам до близкия магазин за хранителни стоки, за да купя основни стоки от първа необходимост. Изглежда няма клиенти, само няколко души стоят пред единствената работеща каса. Изведнъж, един силен и едър мъж на около 40 години излиза от опашката, обръща се към мен и започва да говори с цяло гърло: "Вие, българи, вървете си в България... Не искам да чувам думата македонски от мръсната ви българска уста... ако някога ви чуя да говорите за македонец или за себе си като македонец, ще ви убия... Ще бъдете обесен като всички фашисти".

Мъжът е млад и силен, а аз съм на около осемдесет години и мълча. Клиентите около мен също мълчат. После той се приближава до мен, удря ме, чупи ми очилата и аз някак си се съпротивлявам. После се връща на опашката", разказва Перев. Ситуацията обаче не свършва тук.

"Очите ми потъмняват, решавам, че трябва да се съпротивлявам, приближавам се до него и се опитвам да го ударя с чадъра, с намерението да продължа с юмруци... Той грабва чадъра и започва да крещи с цяло гърло: "Видя ли, видя ли, той ме напада, нападна ме...", продължава разказа си Перев.

"В пълната тишина, която цареше, двама по-млади и по-силни мъже му извикаха: "Спри да крещиш и се махай, остави човека на мира, слушаме те тук от пет минути". Побойникът замълча, взе си покупките и си тръгна", добави още Перев. ОЩЕ: Подпалиха Културния център "Иван Михайлов" в Битоля

Примитивен македонски патриотизъм или позабравените номера на службите

Перев не познава и не е виждал никога нападателя си, като най-вероятно мъжът знае за него от статиите му в Tribuna mk.

"Като се има предвид, че нямам Facebook, нямам Instagram и изобщо не участвам и не съм свързан с никоя социална мрежа... Не участвам в никакви открити или затворени групови дискусии. Възможно е да ме е виждал в някои телевизионни лекции, или участието ми в посещения при българския политически елит или президента на Република България, или участие в международни организации за правата на човека. Правата на българския народ в Република Македония са основната ми дейност, както и човешките права на хората като цяло", добавя Перев.

Предвид контраобвиненията на мъжа, че Перев го напада - в съзнанието на македонския българин изплува нещо, измислено отдавна и използвано в подходящия момент, когато е бил сам и с малко хора.

"Не искам да вярвам в никакви „конспиративни теории“, но фактите са - ето ги", добавя Перев. ОЩЕ: Половин година след побоя над Пендиков: Разкриха и втория нападател, но още е без обвинение