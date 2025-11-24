Какви опасности за двигателя крие минералното масло

Минералното двигателно масло е достъпно, но употребата му води до бързо износване на двигателя. Неговият основен недостатък е ограниченият температурен диапазон на работа и бързо се сгъстява на студа.

Това означава трудно стартиране през зимата – масленият филм се образува бавно, а износването на двигателя се увеличава. При високи температури това масло става твърде течно, губи вискозитет и спира да защитава двигателя.

Освен това минералната смазка бързо губи характеристиките си поради окисляване. Когато се нагрява, тя се разпада, образуват се отлагания, които нарушават работата на двигателя. Друг недостатък е, че такова масло задържа добавките по-зле, губи свойствата на детергента по-бързо и това е директен път към коксуване на бутални пръстени и запушен маслен приемник.

Минералното масло може да бъде оправдан избор за по-стари атмосферни двигатели, като тези от 70-те до 90-те години, които не са проектирани за синтетика. Той е подходящ и за изключително ограничен бюджет и нисък пробег, както и за автомобили, които се управляват в топъл климат без температурни промени.

