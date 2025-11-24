Избягвайте мулчирането на тези растения през зимата

Мулчирането е една от ежегодните задачи, които градинарите изпълняват, за да подготвят растенията си за зимата. Един добър слой мулч може да защити многогодишните растения, дърветата и храстите, задържайки ценната топлина и влага, от които много растения се нуждаят, за да преживеят суровата зима.

По-младите растения, които все още пускат дълбоки корени, или растенията, чиито корени винаги лежат само в най-плитка почва, могат да се възползват много от мулчирането. Но не всички растения се нуждаят от това почвено покритие и някои всъщност ще се справят по-зле, ако нанесете мулч. Бъдете особено внимателни при мулчирането около растения, които се нуждаят от добре дренирана почва, такива, които се самозасяват, или такива, чиито корени, стъбла или ствол ще изгният, когато ги мулчирате.

Причината да не използвате мулч върху някои растения е точно защо трябва да го използвате върху други. Мулчът предпазва растенията от екстремни студове и намалява колебанията в температурата на почвата, които водят до измръзване. Докато много растения се нуждаят от това допълнително одеяло от топлина и топлина, други не. Твърде много влага може да удави корените, да причини гниене или да привлече вредители. Рискувате да убиете растенията си, ако използвате мулч без да знаете какви видове растения се нуждаят от мулч и кои не.

Розмарин

Розмаринът (Salvia rosmarinus) е една от онези средиземноморски билки, които са еволюирали. Мулчът, приложен върху розмарина във всяка зона, която получава зимна влага (сняг или дъжд), може да се уплътни или да причини влажност и да предизвика гниене на корените или кората.

Лавандула

Подобно на розмарина, тя е средиземноморска билка, която предпочита добре дренирана почва и сухи условия. Освен ако не живеете в пустиня извън тези зони, мулчирането на лавандулата ще задържа влагата и ще доведе до гниене на корените. В тези зони лавандулата ще се развие най-добре, ако ѝ позволите да оттича сама всички зимни валежи.

Пълзящ флокс

Пълзящият флокс (Phlox subulata) е самостоятелен мулч. Той е отлично почвопокривно растение с игловидни вечнозелени листа, които действат като собствено одеяло на растението през зимата. Въпреки че предпочита влажна, добре дренирана почва, собствените му листа му помагат да задържа тази влага. Покриването на растението с мулч само ще го задуши, като улови излишната влага, от която не се нуждае, и изложи цялото растение на гниене.

Пълзящ мащерка

Подобно на пълзящия флокс, пълзящата мащерка (Thymus praecox) е отлично почвопокривно растение, което не се нуждае от зимен мулч. Предпочита песъчлива или камениста почва с добър дренаж, а вечнозелените ѝ листа създават собствен мулч, което ѝ позволява да задържа влага и топлина. Родното ѝ местообитание е Северна Европа, така че ако може да оцелее в Исландия и Гренландия, най-вероятно ще оцелее и без вашата помощ.