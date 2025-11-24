Радост за феновете! Голям талант и любимец на Сектор Г преподписа с ЦСКА!

Един от най-големите таланти в българския футбол и любимец на феновете на ЦСКА подписа нов дългосрочен договор с клуба. Става въпрос за 20-годишния вътрешен полузащитник на „армейците“ - Петко Панайотов. Новината бе съобщена официално от ръководството на „червените“. Новият контракт на халфа го обвърза с родния гранд до лятото на 2029-та. Настоящият договор на Панайотов изтичаше на 30 юни 2027-ма.

Петко Панайотов се обвърза с ЦСКА до лятото на 2029-та

Петко Панайотов се представя отлично под ръководството на Христо Янев като се превърна в един от основните играчи на ЦСКА в последните месеци. Благодарение на добрите си изяви той си заслужи нов договор с „армейците“. От ръководството на клуба пожелаха на българския полузащитник още много успехи, голове и трофеи с екипа на „червените“.

Халфът е един от водещите играчи на "армейците" при Христо Янев

Панайотов е юноша на големия съперник на ЦСКА – Левски. Младият халф обаче премина в Академията на „армейците“ в началото на 2022 година. От миналото лято той е част от първия отбор на „червените“ като в последно време се утвърди като водещ играч в състава на столичния гранд.

До момента Петко Панайотов има на сметката си 39 мача за ЦСКА във всички турнири. В тях той се е отличил с три попадения и две асистенции. През този сезон халфът има 15 двубоя за „армейците“, в които е реализирал две попадения – срещу Септември София и Берое.

