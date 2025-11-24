Студио Actualno:

Втори българин е на крачка от медал от Европейското по бокс в Будапеща

24 ноември 2025, 16:03 часа 263 прочитания 0 коментара
Втори българин е на крачка от медал от Европейското по бокс в Будапеща

Викторио Илиев се класира по категоричен начин на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. На ринга в Будапеща националът ни постигна втора респектираща победа. 19-годишният талант, европейски шампион за младежи, не остави шанс на Емануилс Сидоренко (Латвия).

Викторио Илиев ще срещне турчин в битката за място на 1/2-финалите 

💪🇧🇬💯 Викторио Илиев на четвъртфинал след категорична победа Викторио Илиев се класира по категоричен начин на...

Posted by Българска Федерация по Бокс on Monday, November 24, 2025

Илиев срази съперника с 5:0 съдийски гласа и вече е на победа от медал. За целта на 26 ноември той ще боксира за място на полуфинал срещу Канлъ Билге (Турция).

В следобедната сесия ще видим и Радослав Росенов. Бронзовият медалист от Световното първенство в Ливърпул и 3-кратен европейски шампион в тази възраст, ще се изправи срещу местната надежда Крушито Ковач. Мачът е в категория до 60 килограма и е 11-ти в програмата на ринг А. Очаква се да започне около 18:30 часа.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Седем боксьори ще представят България на Европейското в Будапеща 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
бокс Европейско първенство по бокс
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес