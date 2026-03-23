Най-добри растения-компаньони за домати за богата реколта

Засаждането на растения, съчетани с други растения, е вековна практика в градината да се сдвояват растения, които си носят взаимно полза. Нашите градини функционират като взаимосвързани общности, като различните растения предоставят уникални услуги. Някои растения привличат полезни насекоми, други отблъскват вредители, а трети подобряват здравето на почвата. Всеки, който е отглеждал домати, знае, че те се хранят много с храна и често са засегнати от листни болести и разнообразие от насекоми вредители. Те със сигурност ще се възползват от растенията, съчетани с домати, които насърчават по-здравословния им растеж и повишават добивите.

Правилният начин да засадите розови храсти

Когато избирате растения-компаньони за отглеждане сред домати, вземете предвид често срещаните проблеми с вредителите за вашия район. Определете растения, които могат да се използват като капани или репеленти, за да ви помогнат да ограничите огнищата на зараза. Засадете много богати на нектар цветя в и близо до зеленчуците си, за да увеличите популациите на полезни насекоми, включително опрашители. И накрая, отглеждането на покривни култури може да ви помогне да изградите почвата, като същевременно управлявате плевелите и други вредители.

Много стратегии за съпътстващо засаждане са били предавани от поколение на поколение, но не всички са наистина ефективни. Изброените тук съпътстващи растения домати са доказани чрез научни тестове. Те са организирани тук въз основа на услугите, които предоставят на доматите и други съседни растения.

Още: Как да запазите семена от домати, за да можете да ги засадите следващата година

Доматени растения-компаньони, които да се използват като капани

Капанните култури привличат вредители далеч от желани растения, като например хранителни култури или декоративни насаждения. Те се използват за борба с вредителите, които са редовни и разрушителни през повечето години. Тъй като очакваме тези огнища на вредители, можем да ги планираме, като засадим капани, които са по-привлекателни за вредителя от основната култура. След като вредителят пристигне върху капаната, можем да ги третираме на място или да премахнем растенията, заедно с вредителите, за да ги унищожим. Обърнете внимание, че времето за засаждане, посочено по-долу, се основава конкретно на използването на растенията като капани.

Мащерка

Подобно на много билки, листата на мащерката произвеждат ароматни съединения, които придават на растенията остър вкус и аромат. Изследванията показват, че тези съединения могат да се използват за предпазване от насекоми, включително жълто-райести войници, често срещан вредител по доматите. Мащерката е и чудесен жив мулч около доматените растения, помагайки за потискане на плевелите, охлаждане на почвата и запазване на почвената влага. Мащерката е многогодишно растение и може да се пресажда в различни части на градината, тъй като зеленчуковите култури се редуват от един сезон на следващия.

Още: Как да запазите семена от ябълки в 3 лесни стъпки, за да можете да отгледате собствено дърво

Босилек

Босилекът е друго силно ароматно растение. Ароматът маскира миризмата на домати, като по този начин възпира трипсите и други градински вредители да намерят вашата реколта. Това е важно, защото трипсите не само се хранят с доматените растения, но и пренасят вируса на петнистото увяхване по доматите, който причинява забавен растеж и преждевременно окапване на плодовете. За ефективно съпътстващо засаждане , засаждайте босилек между доматените растения. Босилекът е известен също с това, че възпира листни въшки, паяжинообразни акари и белокрилки и намалява снасянето на яйца от войнишки червеи.

Колко често всъщност трябва да поливате розите си

Копър

Копърът е страхотно градинско растение, осигуряващо ароматна зеленина и семена за употреба в кухнята, както и ярки цветове, обичани от хищните оси, дантела и сирифидни мухи. Тези хищници се хранят с листни въшки, белокрилки, яйца на насекоми и други вредители. Цветовете привличат и паразитоидната оса, която снася яйцата си върху доматените рогачи. Сякаш това не е достатъчно, копърът служи като гостоприемно растение за ларвите на разкошната черна лястовича опашка.

Още: Лесни овощни дървета, които виреят на закрито

Кориандър

Растенията кориандър започват да цъфтят, когато времето се затопли, изпращайки пръски бели цветове, които привличат различни полезни насекоми. Цветовете на кориандъра са много малки, идеални за привличане на паразитоиди и хищници, които се хранят с градински вредители като колорадски бръмбар и доматени плодови червеи. Засейте семена от кориандър на интервали през пролетта и края на лятото, за да осигурите непрекъснато снабдяване с вкусна зеленина, последвана от полезни цветове.