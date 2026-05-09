Бъдещето на Берое е неясно – кметът на Стара Загора на спешна среща с Гонзо

В сряда, 13 май кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще проведе среща с президента на Българския футболен съюз Георги Иванов относно отнетия лиценз на местния Берое. Градоначалникът обясни, че на първо четене информацията е притеснителна, тъй като са констатирани различни финансови нарушения.

Преди дни Берое остана без лиценз за професионалния футбол

„Искам да получа информацията от първа ръка и да видя документи и отчети, за да се разбере какво е реалното състояние на футболния клуб. Ще поканя представители на клуба на ветераните и на фен клуба да дойдат с мен, за да се запознаем всички със ситуацията и оттам нататък да знаем как ще се процедира по отношение на по-нататъшното развитие на Берое“, заяви той.

Ситуацията около бъдещето на Берое е сериозна, тъй като Лицензионната комисия към Българския футболен съюз отказа лиценз на клуба за сезон 2026/2027. Причината е неизпълнение на финансовите критерии от Наредбата за национално клубно лицензиране. Това поставя отбора пред реалната опасност да не участва в Първа лига през следващия сезон.

Клубът все пак има възможност да защити лиценза си, като в 7-дневен срок може да обжалва решението и да представи пред Лицензионната комисия документи и доказателства за изпълнение на изискванията.

„Следя ситуацията в Берое. Каквото и да се случи, ние сме беройци и ще останем такива. Ще направим всичко възможно клубът да се изправи отново на крака. Още нямам пълната информация, но ще помогнем с всички сили Берое да се върне там, където му е мястото“, заяви с категоричност кметът Живко Тодоров.

