Лудогорец удари Левски пред препълнените трибуни на „Герена“, но не успя да развали шампионските празненства на „сините“

09 май 2026, 20:50 часа 715 прочитания 0 коментара

Лудогорец победи Левски насред препълнените трибуни на стадион „Георги Аспарухов“, но не успя да развали шампионските празненства на „сините“. Двубоят от 33-ия кръг на Първа лига завърши при резултат 1:0 за гостите от Разград. Единственото попадение в срещата падна в 89-ата минута и бе дело на Петър Станич.

Поражението обаче не помрачи настроението на феновете, които изпълниха „Герена“, за да отпразнуват спечелването на 27-ата титла на България. Още преди първия съдийски сигнал феновете вдигнаха впечатляваща хореография, а „орлите“ направиха шпалир на новия шампион.

Левски търсеше повече победата

Двубоят стартира в спокойно темпо като опасните положения, пред една от двете врати, липсваха. В 11-ата минута Сон се намеси отлично, за да изчисти топката на няколко метра пред голлинията. Малко по-късно пък стражът на Левски Светослав Вуцов успя да се справи с излизащия сам срещу него испански футболист на Лудогорец.

В края на първата част Левски имаше нови две добри положения. Първо удар на Евертон Бала бе блокиран от защитник на разградчани, а след това Армстронг Око-Флекс не успя да намери очертанията на вратата на Хендрик Бонман.

Петър Станич донесе трите точки на „орлите“

Левски започна по-активно и второто полувреме, като още в началото на частта Око-Флекс се озова на добра позиция и стреля, но право в реъцете на Бонман. Малко по-късно отново Сон трябваше да се намесва, за да предотврати попадение във вратата на Лудогорец.

В 70-ата минута Лудогорец най-накрая стигна до добра ситуация пред вратата на Светослав Вуцов. Ерик Биле надскочи Оливер Камдем в наказателното поле на Левски и стреля с глава, но топката мина покрай страничната греда. В 89-ата минута Лудогорец най-накрая стигна до гол. Той бе дело на Петър Станич, който от границата на пеналта матира стража на Левски. Малко по-късно Сангаре прати топката в мрежата на "орлите", но голът не бе зачетен заради нарушение на нападателя. Именно това бе и последната по-интересна ситуация в срещата.

Левски Лудогорец Първа лига
Бойко Димитров Редактор
