Лудогорец удари Левски пред препълнените трибуни на „Герена“, но не успя да развали шампионските празненства на „сините“

Лудогорец победи Левски насред препълнените трибуни на стадион „Георги Аспарухов“, но не успя да развали шампионските празненства на „сините“. Двубоят от 33-ия кръг на Първа лига завърши при резултат 1:0 за гостите от Разград. Единственото попадение в срещата падна в 89-ата минута и бе дело на Петър Станич.

Поражението обаче не помрачи настроението на феновете, които изпълниха „Герена“, за да отпразнуват спечелването на 27-ата титла на България. Още преди първия съдийски сигнал феновете вдигнаха впечатляваща хореография, а „орлите“ направиха шпалир на новия шампион.

Левски търсеше повече победата

Двубоят стартира в спокойно темпо като опасните положения, пред една от двете врати, липсваха. В 11-ата минута Сон се намеси отлично, за да изчисти топката на няколко метра пред голлинията. Малко по-късно пък стражът на Левски Светослав Вуцов успя да се справи с излизащия сам срещу него испански футболист на Лудогорец.

💪 Край на мача. Победа за Лудогорец с 1:0 ⌨️ Какво се случи по време на мача 👉... Posted by PFC Ludogorets 1945 on Saturday, May 9, 2026

В края на първата част Левски имаше нови две добри положения. Първо удар на Евертон Бала бе блокиран от защитник на разградчани, а след това Армстронг Око-Флекс не успя да намери очертанията на вратата на Хендрик Бонман.

Петър Станич донесе трите точки на „орлите“

Левски започна по-активно и второто полувреме, като още в началото на частта Око-Флекс се озова на добра позиция и стреля, но право в реъцете на Бонман. Малко по-късно отново Сон трябваше да се намесва, за да предотврати попадение във вратата на Лудогорец.

В 70-ата минута Лудогорец най-накрая стигна до добра ситуация пред вратата на Светослав Вуцов. Ерик Биле надскочи Оливер Камдем в наказателното поле на Левски и стреля с глава, но топката мина покрай страничната греда. В 89-ата минута Лудогорец най-накрая стигна до гол. Той бе дело на Петър Станич, който от границата на пеналта матира стража на Левски. Малко по-късно Сангаре прати топката в мрежата на "орлите", но голът не бе зачетен заради нарушение на нападателя. Именно това бе и последната по-интересна ситуация в срещата.

ОЩЕ: Левски "счупи Интернета" с шедьовър за историята (ВИДЕО)