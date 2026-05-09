Черно море излъга Ботев Пловдив и продължава да мечтае за Европа, расистки скандал беляза мача

Черно море победи Ботев Пловдив в двубой от 33-ия кръг на Първа лига. Срещата между двата тима, която бе от Втора група на родния шампионат, завърши при резултат 2:0 за домакините от Варна. И двете попадения в мача паднаха от дузпа в края на всяко от полувремената. Двубоят бе белязан и от расистки скандал, след като през втората част защитникът на „канарчетата“ Антоан Конте се оплака, че е бил псуван на расова основа от феновете на „моряците“ и самоволно напусна терена.

Асен Чандъров донесе трите точки на Черно море

Черно море започна вихрено срещата и набързо създаде няколко сериозни опасности пред вратата на съпеника, но Селсо Сидни, Васил Панайотов и Георги Лазаров не успяха да преодолеят Даниел Наумов. Ботев отговори с удар на Маскоте, който обаче бе спасен от Кристиан Томов.

В 37-ата минута домакините от Варна най-накрая поведоха. Антоан Конте игра с ръка в наказателното поле на Ботев Пловдив и след консултация с ВАР Георги Давидов даде дузпа. Зад топката застана Асен Чандъров, който с прецизен удар в левия ъгъл направи резултата 1:0 за „моряците“.

Антоан Конте се оплака, че е бил обиждан на расова основа и напусна игра

След почивката картината на терена се запази и Черно море бе доста по-активният отбор. В 60-ата минута Асен Дончев се озова на добра позиция, но стреля покрай вратата. Малко по-късно двубоят бе спрян от Георги Давидов, след като защитникът на Ботев Антоан Конте напусна терена. Причината бе, че е чул расистки обиди по негов адрес от страна на феновете на домакините. В крайна сметка играчите на „канарчетата“ не успяха да успокоят Конте и той се прибра в съблекалнята, като получи жълт картон за действията си, а на негово място се появи Видев.

В крайна сметка срещата продължи, като до последния съдийски сигнал по-опасните положения пред една от двете врати се брояха на пръсти. Все пак Черно море стигна до втори гол в 17-ата минута от даденото от съдията продължение. Негов автор стана Асен Дончев, който се разписа от дузпа. По този начин варненци съумяха да вземат важни три точки в битката за място на баражите, които дават право на участие в Европа през следващия сезон.

Класирането във Втора група на Първа лига

След успеха си Черно море събра 51 точки и се намира на шесто място във временното класиране на Първа лига. „Моряците“ обаче са на втора позиция във Втората група на шампионата, като изостават само на една точка от петия Локомотив Пловдив. Именно петият ще играе бараж срещу третия за участие в Лигата на конференциите през следващия сезон. На седмо място е Арда Кърджали с 45 пункта, докато Ботев Пловдив е осми с 43.

