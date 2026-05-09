Прогноза за времето - 10 май 2026 г. (неделя)

09 май 2026, 19:54 часа 409 прочитания 0 коментара
Какво време ни очаква в неделния ден? През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират, най-късно в планините и североизточните райони. Ще духа слаб вятър от запад. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в София - около 9°. Утре в Източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след пладне от запад ще започне увеличение и на високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20° и 25°, в София - около 22°.

В планините 

В планините облачността преди пладне ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и главно в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 8°.

По Черноморието 

Над Черноморието облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб северозападен, след пладне изток-югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 23°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Източник: meteo.bg

Елена Страхилова Редактор
