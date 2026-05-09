Най-важните новини за деня: 9 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден - 9 май, 2026 година.

Новините от България

СИГНАЛ: НОВИЯТ ШЕФ НА ДАНС Е С ОТНЕТ ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 2013 Г.

Станчо Станев е с отнет достъп до класифицирана информация през 2013 г. Това написа във Фейсбук председателят на "Демократи за силна България" (ДСБ) и депутат от парламентарната група на 4Демократична България" Атанас Атанасов по повод решението на Министерския съвет, с което Станчо Станев бе определен за изпълняващ функциите председател и зам.-председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

РАДЕВ: ИЗЛИЗАТ ФАНТАСТИЧНИ ДОГОВОРИ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНИ ДЕЙНОСТИ, НО ЗА КОИТО СА ПЛАТЕНИ ОГРОМНИ СРЕДСТВА

Главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си, тъй като е доказал качествата си в борбата с купения вот по време на предизборната кампания. Това потвърди премиерът Румен Радев по време на официалното отбелязване на Деня на Европа пред Паметника на Незнайния воин. "Очаквам МВР да насочи усилията си към борбата с корупцията, злоупотребите и престъпността, която мъчи всички български граждани. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа", заяви Радев.

"ПАРТИЯ С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ": АРОГАНТНОСТТА НА ВИЦЕПРЕМИЕРА ХРИСТОВ ПРЕДИЗВИКА ОСТРА ПОЗИЦИЯ НА "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"

"Аз с нищо не мога да помогна на десницата да преодолее своите травми от разгрома на 19 април. Някои партии търсят да намерят оправдание за своето съществуване, след като хората им показаха, че са ги загърбили. И се вкопчват в своите увехтели обсесии. Те не могат да живеят без този образ на врага от преди 36 години, който е трудно обясним даже за младите поколения. С нищо не мога да помогна на партии с отпаднала необходимост, които търсят да реанимират някакви свои каузи с 36-годишна давност."

ОГРОМЕН СКАНДАЛ В БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА В ОДРИН: ГРЪЦКИ ПОПОВЕ ИСКАТ БОГОСЛУЖЕНИЕ НА ГРЪЦКИ ЕЗИК

За скандал в българската църква “Свети Георги Победоносец” в Одрин заради настояване на гръцките духовници да извършат богослужението по случай Гергьовден на гръцки език съобщават местни медии. В резултат на тази ситуация настоятелството на цариградските българи е наложило забрана за богослужения в българските църкви в Одрин на гръцки език.

Под знака на "победата" - вместо Втората световна война, войната между Украйна и Русия

ПАРАД НА МОРАЛНОТО ПРЕВЪЗХОДСТВО НА УКРАЙНА: КРЕМЪЛ С ЖАЛЪК ОТГОВОР НА УКАЗА НА ЗЕЛЕНСКИ, РУСНАЦИТЕ ВЕЧЕ С НЕТНА ЗАГУБА НА ЗЕМИ НА ФРОНТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл отговори на украинския президент Володимир Зеленски след указа му, който ще остане в историята заради демонстрацията на тотално морално и военно превъзходство над Русия - а именно "разрешението" на Киев да се проведе Парад на победата за 9 май в Москва. Така украинският лидер показа, че силите на страната му ще оставят на мира руската столица и няма да я атакуват - защото вече доказаха, че могат, - докато траят скромните празненства за т.нар. Ден на победата във Великата отечествена война, т.е. триумфа над нацистите във Втората световна война.

ПУТИН ИЗЛЕЗЕ НА СКРОМЕН ПАРАД ЗА 9 МАЙ СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ ОТ КИЕВ: "ПОБЕДАТА ВИНАГИ Е БИЛА И ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ НАША!" (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин използва враждебна реторика спрямо НАТО и Украйна по време на тазгодишния скромен Парад на победата в Москва, проведен без военна техника. С него Кремъл за поредна година опитва да валидира агресивната си война в Украйна, приравнявайки я с Великата отечествена война между СССР и Нацистка Германия (Втората световна война). Издирваният от Международния наказателен съд в Хага лидер все пак успя да проведе пропагандното събитие, след като украинският президент Володимир Зеленски се подигра с режима му и издаде указ, че "разрешава" в Москва да се състои парадът на 9 май.

ПРИМИРИЕТО, ЗА КОЕТО ТОЛКОВА ПЛАКА ПУТИН: КОЛКО НАРУШЕНИЯ ИЗВЪРШИХА РУСНАЦИТЕ

Примирието, за което така настървено моли и заплашва Кремъл, не е било спазвано от руските сили, отчете Генералният щаб на украинската армия. От първите часове на това денонощие, когато трябваше да влезе в сила прекратяването на огъня, Русия е нарушила примирието 51 пъти, считано само до 16:00 часа.

Други световни новини

ТРЪМП Я ЗАПОЧНА, ТЕХЕРАН ИЗДЪРЖА, НО КИТАЙ ЩЕ СПЕЧЕЛИ ВОЙНАТА В ИРАН

Иранският външен министър Абас Арагчи е в Пекин, но там се обсъжда нещо повече от просто прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран. Именно в Пекин се очертават контурите на нов ред в Персийския залив и може би това е първото ясно доказателство, че войните, започнати от САЩ, вече завършват с американски политически сътресения, пише хърватското издание Advance.

НАЙ-МОЩНАТА ТУРСКА ВОЕННА КОМПАНИЯ ОТГОВОРИ НА "ТЕХНОФАШИСТКИЯ" МАНИФЕСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА ЕМБЛЕМА НА САЩ "ПАЛАНТИР" (ВИДЕО)

Не мека, а твърда сила. Ядрената епоха приключва – една епоха на възпиране приключва и предстои да започне нова ера на възпиране, изградена от изкуствения интелект (ИИ). Въпросът не е дали ще бъдат създадени оръжия с изкуствен интелект. Въпросът е кой ще ги изгради и с каква цел. Това е само малка, но показателна част от публикувания преди 20 манифест на "Палантир" (Palantir) – американска технологична компания, за която от години се говори като за въплъщението на "Биг Брадър" по романа "1984". Манифестът е дело на изпълнителният директор на компанията Алекс Карп. Милиардерът фигурира в актуалната класация "Time 100" – списъкът на 100-те най-влиятелни личности, съставен от списание Time.