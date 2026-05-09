Деца в Газа се борят с психологията на ужаса с танци (ВИДЕО)

09 май 2026, 20:10 часа
Снимка: Getty Images
Опустошителната израелска инвазия, която срина Ивицата Газа след бруталната атака на палестинската терористична организация "Хамас" на 7 октомври, 2023 година, остави след себе си десетки хиляди убити и много сираци. "Хамас" отне живота на 1200 души, но израелският отговор беше в пъти по-кървав.

За да се справят с психологическата трамва от войната, деца в Газа се учат да танцуват ... брейк. За много ученици в местно танцово училище брейкът не е просто хоби, а начин за освобождаване от стреса и ужаса, натрупани през годините на конфликт, посочва AP в свой репортаж.

Стараем се чрез танците да измъкнем децата от посттравматичния стрес - да изпитат отново щастие, обяснява един от учителите пред камера. "Идвам в този център, защото открих, че имам талант за брейк и искам да изхвърля негативната енергия, която тая в себе си", споделя едно от момичетата.

Ивицата Газа Газа деца палестинци
Ивайло Ачев Редактор
