Расте по-бързо от плевел и ухае на фин парфюм: Едно от най-красивите увивни растения

Орловият нокът е растение, което несъмнено ще се хареса на любителите на красиво ухаещи цветя. Важно е обаче да се помни, че отглеждането му изисква осигуряване на подходящи почвени условия и грижи. Как и кога да засаждаме и отглеждаме орлови нокти?

Орлови нокти: Едно от най-красивите увивни растения

Има близо 300 различни вида орлови нокти. В България сред тези, които се срещат естествено, можем да открием три: обикновен орлови нокти, померански орлови нокти и черни орлови нокти.

Орловите нокти са дървесни лози или храсти. В някои случаи те могат да растат по-бързо от плевелите! Техните издънки могат да достигнат дължина до 10 метра. Това се отнася за силно растящи сортове, които виреят при благоприятни условия – важни са не само правилните грижи, но и осигуряването на здрава опора на растенията. Орловите нокти се характеризират с чудесно ароматни цветове, които се предлагат в кремави, бели, червени, жълти или розови цветове. Интересното е, че те могат да променят цвета си по време на цъфтеж. Ароматът на цветето може да напомня на най-фините парфюми. Орловите нокти обикновено цъфтят от май до август.

Засаждане и отглеждане на орлов нокът

Изборът на правилното място и осигуряването на подходящи почвени условия за растенията са от решаващо значение за отглеждането на орлов нокът. Редовното поливане и торене също са от съществено значение.

Засаждане

Растението се засажда най-добре в началото на пролетта, след като сланата отшуми. Някои градинари засаждат и през есента, въпреки че си струва да се подчертае, че е по-добре да се съсредоточите върху по-устойчиви сортове по това време. Поставете разсада на място на поне 1 метър разстояние от другите растения, на дълбочина около 10 см по-дълбока, отколкото е растял в саксията.

Местоположение

Лозата вирее най-добре на защитени от вятъра места с разсеяна светлина. Най-добре е обаче да се избягва интензивна слънчева светлина. Орловият нокът може да се засажда и на частична сянка, но това може да доведе до по-малко цветове. Не забравяйте да осигурите и подходящи опори и скоби.

Почва

Орловият нокът трябва да се засажда в добре дренирана, умерено влажна почва – избягвайте песъчлива и суха почва. Оптималното pH на почвата зависи от конкретния вид – например, Померанският орлов нокът трябва да има леко кисела почва, докато аерираният орлов нокът предпочита леко алкална почва.

Поливане

Орловият нокът изисква умерено, редовно поливане. Това е особено важно за младите растения и по време на периоди на суша. Важно е да се отбележи, че растението не понася преполиване. Поливането веднъж седмично обикновено е достатъчно, но когато температурите станат наистина високи през пиковия сезон (над 30 градуса по Целзий) и почвата изсъхне бързо, поливането може да се извършва дори на всеки три дни. Можем да намалим изпарението на вода от почвата, като разпръснем мулч около растенията.

Торене

Орловият нокът обикновено се тори през втората година след засаждането. Растенията могат да се подхранват в края на март и април с помощта на комбинирани торове, гранулиран оборски тор, биохумус или компост. Осигуряването на нужното количество хранителни вещества ще повлияе положително на растежа и устойчивостта им.

Резитба

Орловите нокти трябва да се подрязват от време на време. Това включва санитарна резитба - премахване на болни, замръзнали и изсъхнали издънки. Освен това, през първите 2-3 години след засаждането е добра идея редовно да се скъсяват клоните с около 1/3 от дължината им – това ще насърчи орловите нокти да се разклоняват по-ефективно. Най-добре е третирането да се извърши в края на февруари и март, преди растението да започне да расте.