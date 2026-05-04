Ще берете ягодите с кофи: 3 безплатни разтвора, които заместват скъпата химия

За да получите обилна реколта от ягоди, е важно да не пропускате един ключов момент - подхранването на храстите преди началото на цъфтежа. Но за целта не е необходимо да използвате скъпа и вредна химия.

3 естествени тора за богата реколта от ягоди

Когато отглеждате ягоди в градината, е важно да наторите храстите преди началото на цъфтежа. Това ще помогне за укрепването им, ще стимулира растежа и ще създаде условия за много плодове. Има естествени торове, които действат също толкова добре, колкото и скъпите химикали от магазина.

Ето какви естествени торове, които са напълно безплатни, използват опитните градинари за подхранване на ягодови храсти.

Разтвор от сажди. Саждите от комина са идеални за приготвяне на разтвор. Една шепа е достатъчна за 10-литрова кофа вода. Поливайте корените на ягодите с този разтвор вечер.

Разтвор на пепел. Разтворете 200 грама пепел в 10-литрова кофа с вода. Ягодите трябва да се подхранват с този разтвор вечер.

Запарка от коприва. Приготвянето на този разтвор отнема повече време. Залейте една кофа коприва с вода и оставете за 5-7 дни да ферментира. След това разредете един литър запарка в 10 литра чиста вода. Поливайте около храста. Едно подхранване с този разтвор е напълно достатъчно, но можете да повторите процедурата след седмица.

Благодарение на добавките, приготвени от натурални съставки, ягодите растат по-силни, дават добра реколта и не се разболяват.

Още един домашен тор за ягоди

За приготвянето му трябва да използвате две кухненски съставки, които никак не са скъпи.

Какво ще ви е необходимо:

50 гр прясна мая (или 1 чаена лъжичка суха)

1 литър топла вода

1 супена лъжица захар

Как да се приготви и използва: В купа смесете маята, захарта и топлата вода. Оставете сместа за 24 часа на стайна температура. След това, преди да полеете ягодите, разредете разтвора в съотношение 1:5 (1 част смес към 5 части вода).

Поливайте ягодовите храсти, като използвате около половин литър разтвор на растение. Този разтвор ще бъде отличен източник на хранителни вещества за вашите ягодови растения и ще помогне за ускоряване на растежа им. Използвайте го редовно и растенията не само ще растат силни, но и ще започнат да дават изобилие от сочни и вкусни плодове.

