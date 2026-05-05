Как да съживите увехналите хортензии през пролетта

Пролетта е времето, когато градините оживяват – с издънки, листа, пъпки, цветове и насекоми (понякога, за наше пълно огорчение). След като преживеят студената зима като яйца, ларви или възрастни, вредителите търсят нежна пролетна растителност, за да напълнят коремчетата си и места за размножаване. Въпреки че хортензиите не са силно податливи на вредители, те въпреки това са вкусни лакомства. Ако вече са стресирани от зимни щети, прекомерна слънчева светлина, недоливане или прекомерно торене, защитните им сили може да са отслабени. Това дава възможност на пролетните градински вредители, като листни въшки, паякообразни акари, гъсеници на листните на хортензиите, растителни дървеници, охлюви и голи охлюви, да причинят щети.

Тъй като загубата на цветове на хортензия за сезона определено не е част от вашия план, наблюдението на движението на вредителите и ограничаването му става уместно. Обикновено, отделянето на време всеки ден, за да следите вредителите и обливането им с маркуч, смачкването или потапянето им в сапунена вода, би трябвало да намали натиска им. Калинките и други полезни насекоми също могат да ги прогонят от градината ви , ако намерят средата благоприятна. В тежки случаи инсектицидните сапуни и масла могат да помогнат, въпреки че могат да навредят на някои полезни насекоми.

Идентифициране и третиране на мекотелесни градински вредителиАко листата на хортензията ви пожълтяват , деформират се, накъдрят се и са лепкави на допир, виновни може да са листните въшки. Мекотелесните листни въшки са малки, крушовидни, зелени, жълти или черни насекоми, които се събират по младите филизи и долната страна на листата. Те отделят медена роса – откъдето идва и лепкавостта – която може да привлече мравки и да насърчи растежа на саждиста плесен по листата. Тъй като плесента блокира слънчевата светлина, листата могат да избледнеят, намалявайки цялостния растеж на растението. Пръскането с силен воден спрей обикновено може да ги премахне.

За разлика от това, ако забележите червени или бронзово-жълти лунички и фини мрежички по долната повърхност на листа, може би се борите с паякообразни акари. Тъй като са изключително малки, ще ви е необходима ръчна лупа, за да проверите наличието им. Паякообразните акари могат да се срещат целогодишно в южните климатични условия, но по-на север стават активни през пролетта. Ако не се контролират, те могат да се размножат до неуправляеми нива в сухите, горещи и прашни летни условия, които предпочитат, като потенциално увреждат близките растения.

Как да защитите хортензиите от вредители през пролетта

Когато поливането с маркуч не помогне, нанесете масло от нийм и инсектициден сапун. Повтаряйте третирането в продължение на няколко седмици, ако е необходимо. Ако градината ви остане влажна, охлювите и голи охлюви могат да причинят проблеми на хортензиите ви. Тези кафяви, бавно движещи се растения оставят след себе си следа от сребриста слуз и назъбени дупки по листата. Отстранявайте ги вечер, когато са най-активни, или използвайте капани за бира или медна лента, за да държите охлювите и голи охлюви далеч от градината си.

Откриване и управление на гъсеници и растителни буболечки

През пролетта може да забележите няколко листа от хортензия, съшити заедно с копринени нишки, за да образуват грапави, торбичести или галовидни структури. Те са класическият издайнически знак за гъсеници на листните на хортензиите. Листните насекоми са кафеникаво-бели молци, които снасят яйцата си върху стъблата на хортензиите след пролетната си поникване. След излюпването си тези яйца освобождават зелени гъсеници, които образуват тези заграждения върху новопоникналите листа. Въпреки че цъфтежът може да бъде засегнат, щетите обикновено са минимални и козметични, така че можете да ги оставите на мира. Ако не, смачкайте гъсениците между пръстите си, след като отворите отделните листни структури, или отрежете повредените части и ги унищожете.

Две растителни буболечки – четирилинейната и потъмнялата – също засягат пролетните хортензии, особено в източните и централните райони на САЩ. В техния случай симптомите могат да бъдат сбъркани с болест, тъй като оставят хлътнали дупки в листата. Първоначалните щети се проявяват като тъмни, заоблени убодвания, които стават кафяви и некротични (мъртва тъкан), преди да окапат. Освен това, трябва да внимавате и за нимфи, тъй като те причиняват най-големи щети. Те нямат крила и, в зависимост от сорта, могат да изглеждат жълти, червеникаво-оранжеви или кафяви с шарени черни петна по гърба си. В малък брой можете да ги откъснете поотделно или да почукате листата, за да ги пуснете в сапунена вода. В най-лошите случаи могат да се използват градински масла и инсектицидни сапуни.