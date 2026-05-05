„Мислех, че кола е ударила къщата“: Сърбите разказват за земетресението

"Усетих го. Все едно пет камиона минаха покрай къщата ми“, разказа гражданин, усетил земетресението в Сърбия от тази нощ, а друг допълва: „По време на земетресението минаваше кола, помислих си, че е ударила къщата“, съобщи македонската медия press24.mk. Припомняме, че тази нощ серия от земетресения, най-силното от които е с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер, удари Сърбия. Трусовете са усетени най-силно в северната част на страната, а именно във Войводина, където разтревожени граждани съобщават за моменти на паника.

Епицентърът на първото и най-силно земетресение е регистриран около 02:30 ч. близо до Бездан, на дълбочина 15 километра. Само десет минути по-късно последва ново земетресение с магнитуд 2,5. ОЩЕ: Две земетресения стреснаха Сърбия

Още разкази за трусовете

Жители на засегнатия район описаха в социалните медии кратко, но силно земетресение, което ги е събудило от съня им. Някои източници съобщават, че прозорци и мебели са се тресли, а един жител е написал, че си е помислил, че „сградата ще се срути“. Подобни реакции бяха съобщени и от граничните райони на Хърватия, пише македонската медия "Рацин".

„Усетих го добре в Сомбор. Краткотрайно, но достатъчно, за да събуди хората", разказва човек.

Друг споделя, че чашата му е паднала от масата.

„Войводина се тресеше", разказва трети.

Въпреки че трусовете са предизвикали голямо безпокойство, към момента няма данни за материални щети или пострадали, а компетентните служби следят ситуацията на място. ОЩЕ: Силен вторичен трус разклати остров Крит