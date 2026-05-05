Отново земетресение край остров Крит

Земетресение с магнитуд от 4,2 по скалата на Рихтер е било регистрирано тази сутрин в морето край гръцкия остров Крит, съобщи АНА-МПА, цитирана от БТА.
Още: Земетресение люшна остров в Егейско море: Усетихте ли го?
Трусът е станал в 10:21 ч. тази сутрин. По данни на гръцкия Институт по геодинамика епицентърът му е бил на 402 км южно-югоизточно от Атина и на 19 км южно-югозападно от селището Гудура в критската префектура Ласити.
Няма съобщения за пострадали хора и щети.
Още: Отново сеизмичната Вранча: Земетресение стресна Румъния
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.