Отново земетресение край остров Крит

Земетресение с магнитуд от 4,2 по скалата на Рихтер е било регистрирано тази сутрин в морето край гръцкия остров Крит, съобщи АНА-МПА, цитирана от БТА.

Трусът е станал в 10:21 ч. тази сутрин. По данни на гръцкия Институт по геодинамика епицентърът му е бил на 402 км южно-югоизточно от Атина и на 19 км южно-югозападно от селището Гудура в критската префектура Ласити.

Няма съобщения за пострадали хора и щети.

