Волейболна легенда на България се включва в "Мача на надеждата" на 6 юни

Волейболната легенда на България Теодор Салпаров ще се включи в благотворителния "Мач на надеждата", който ще се проведе на 06 юни на стадион "Лазур" в Бургас. Теди заменя волейболната зала с футболния терен, за да се присъедини към каузата на Стилиян Петров. Със своята харизма и голямо сърце, Салпаров ще застане рамо до рамо с футболни легенди и звезди в спорта, обединени от една благородна кауза.

Теодор Салпаров остава в историята на българския спорт като символ на неизчерпаемата енергия, непримиримия дух и отдадеността. Той се превърна в „двигателя“ на националния отбор по волейбол и в пример за това как един атлет може да вдъхновява съотборници и фенове с присъствието и емоцията си на полето.

Като либеро Теди е част от националния ни отбор по време на най-големите му успехи, включително завоюването на бронзовите медали от Световно и Европейско първенство. На клубно ниво Салпаров покори европейския връх със спечелването на Шампионската лига с гранда Зенит (Казан), а във витрината му има още трофеи, спечелени с Динамо (Москва), ЦСКА и Нефтохимик 2010 (Бургас)

Теодор Салпаров се присъединява към впечатляващия списък от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли и Били Уингроув.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:

Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" – Бургас;

Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.