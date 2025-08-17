Най-красивите цветя, които цъфтят в края на лятото

Всички искаме градинарският сезон да продължи възможно най-дълго, така че какъв по-добър начин да удължим цветовете от това да отгледаме още цветя, които цъфтят през август? Често изглежда, че втората част на лятото се забавя в производството на цветове и ако не сте в крак с времето, градината може да започне да става малко скучна. Като изберете повтарящи се цъфтящи растения и цветя, които са активно в сезона си през август, можете да си гарантирате, че все още ще имате много ярки цветове през по-горещите месеци.

6 луковици, които трябва да засадите през август за красиви цъфтежи през пролетта

Освен че ще ви осигурят прекрасни растения, цъфтящи в края на лятото, предлагащи динамичен тон и текстура, тези ослепителни флорални селекции ще помогнат и на опрашителите и другите диви животни да посещават градината ви до есента. Със сигурност тук има по нещо за вкуса на всеки градинар, така че се възползвайте максимално от тези цветя в сезон през август.

Прекрасни цветя, които цъфтят през август

Когато температурите се повишат в разгара на лятото, много цветя спират да цъфтят поради жегата. Доста едногодишни и типични разсади за разсад просто се изтощават до настъпването на август. Може дори да се наложи да отрежете няколко цъфтящи растения . Това обаче не означава, че все още няма някои силно въздействащи летни растения, способни да поддържат цветното шоу дълго през есента.

За да направите градината си отново вълнуваща, започнете с тази селекция от растения, които цъфтят през август. Много от нашите местни растения са чудесна отправна точка за вашите летни цъфтящи растения, особено ако засаждате този месец. Те са свикнали с региона и ще се адаптират много по-добре към пресаждането от неместните видове. След като разберете какви цветя цъфтят през август, можете да се заемете със задачата да се отпуснете и да се насладите на летните си цветя.

Астра

Плодовити и перфектно оформени, тези подобни на маргаритки цветя създават възхитителни цветни килими в бордюрите в края на лятото. Новоанглийските астри ( Symphyotrichum novae-angliae ) не се размножават добре, стига да получават 6-8 часа слънце на ден и са щастливи във влажни почви. По-високите сортове обаче ще се възползват от подсичане през лятото.

Това местно растение има възхитителни лъчевидни цветове, които са склонни да се представят в нюанси на лилаво, пастелно , синьо-лилаво, а понякога и розово или бяло, с жълти централни дискови съцветия. Опрашителите обожават новоанглийските астри, като цветовете им започват в края на лятото и издържат дори до леки замръзвания.

Ехинацея

Ехинацеята е изключително местно растение, което цъфти рано и продължава да цъфти до първите слани. Непретенциозни, но трудолюбиви в лехи и бордюри, те са и сензационни цветя в контейнери . Цъфват обилно, след като се развихрят. Не забравяйте да ги отстраните след първото цъфтеж, за да осигурите повторен цъфтеж през септември и често до октомври.

Местният вид е лилав, но има и няколко прекрасни цвята. Все още можете да вземете саксии с ослепително розови ехинацеиди.

Как да запазя летните си цветя да цъфтят по-дълго?

Един от начините да сте сигурни, че ще имате цветове през август, е да ги отстраните, след като първите цветове започнат да вехнат. Растенията са генетично модифицирани да произвеждат цветове и да образуват семена, за да се размножават сами. Когато отстранявате мъртвите цветове, растението си мисли, че трябва да произведе още.

Постоянното премахване на прецъфтелите цветове по същество заблуждава растението да произвежда повече репродуктивен материал. Почти всички растения се възползват от отцъфването на цветовете и резултатът е последователен цъфтеж до края на сезона.