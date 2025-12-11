Лайфстайл:

"Той ще бъде следващият!" Тръмп заплаши президента на Колумбия

11 декември 2025, 08:45 часа 316 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи остро изявление по отношение на колумбийския президент Густаво Петро, като на практика го заплаши в рамките на регионалната си кампания срещу трафика на наркотици. В разговор с репортери Тръмп заяви, че Петро може да стане „следващата“ цел на натиск от Вашингтон, съобщава Politico. Първоначално той отхвърли въпроса, казвайки, че не е „мислил много“ за Петро, но след секунди продължи:

Колумбия

„Колумбия произвежда много наркотици. Така че е по-добре да се стегне, иначе ще бъде следващият. Скоро ще бъде следващият. Надявам се, че слуша, ще бъде следващият.“, коментира американският президент. 

Ескалация

Думите на Тръмп са най-драматичната ескалация на заплахите му срещу колумбийския лидер. По-рано тази седмица, в интервю за Politico, американският президент очерта плановете за разширяване на военната операция срещу трафика на наркотици от Венецуела до Мексико и Колумбия.

От септември САЩ вече извършиха серия от удари срещу предполагаеми кораби за наркотрафик в Карибите и Тихия океан и увеличиха военното си присъствие край бреговете на Венецуела, за да окажат натиск върху Николас Мадуро.

Напрежението между Вашингтон и Богота ескалира през есента. Тогава администрацията на Тръмп лиши Колумбия от статута ѝ на партньор за контрол на наркотиците, отне визата на Петро, намали финансовата помощ и нарече колумбийския президент „нелегален наркотрафикант“.

САЩ не крият желанието си да видят Петро в оставка. Това обаче може да се случи без американска намеса: мандатът на колумбийския лидер изтича и страната се готви за президентски избори през май.

Колумбийското посолство все още не е коментирало изявленията на Тръмп.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Доналд Тръмп Колумбия САЩ Густаво Петро
