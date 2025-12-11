Безредици или зеленото копче за оставка на кабинета: Говори Асен Василев

"Цялата страна казва на правителството да си подаде оставката и да не кварват България в беля. Ако правителството се опита напук да управлява страната, може да създаде безредици. Ако тези хора решат да правят нещо на протестите, никой не може да ги спре". Това заяви пред bTV лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев. Още: "Оставка на кабинета преди приемане на еврото": Световните медии реагираха на многохилядния протест

Над 100 000 души в София, над 50 000 в Пловдив

Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

"Ние видяхме опит на правителството в лицето на Бойко Борисов да се омаловажи гласът на хората. Видя се, че всички хора искат оставка и промяна на начина, по който се управлява държавата. На хората им писна всичко да се случва с обаждане по телефона от Борисов и Делян Пеевски", посочи Василев.

Той открои, че цялото пространство около бул. "Тодор Александров" до Софийски университет е било пълно с протестиращи. Асен Василев е на мнение, че ококло 150 000 души са били на протеста в София, а в Пловдив по негови данни - около 50 000 души.

Според него хората са показали ясен знак към правителството, към Бойко Борисов, "Има такъв народ" и БСП, че са загубили доверието на обществото и нямат право да управляват. Ако искат отново да управляват, да се явяват на предсрочни избори, призова Асен Василев.

"Протестът беше 50% по-голям от предишния протест и ако днес депутатите запазят правителството, колко мислите, че ще е голям следващият протест? Хората ясно заявиха, че това правителство трябва да се ходи и мирният начин това да се случи е днес в 13:30 ч., управляващото мнозинство просто да натисне копчето за оставка на правителството", призова лидерът на ПП. И призова властта да чуе хората на площада.

Асен Василев заяви още, че протестът е сменил исканията си от промени в бюджета до искане оставката на правителството с аргумент, че никой не ги подкрепя и се провалят във всяка една област. Той увери, че еврозоната не може да бъде компрометирана, ако правителството падне.

Според Василев цените няма да тръгнат нагоре, ако правителството падне. Причината - цените се следят от регулаторите, които по думите на Василев, не би трябвало да си имат избирателно правителство, за което да работят.

Асен Василев успокои още, че нямало да има драма, ако кабинетът падне и държавата влезе в 2026 г. без приет бюджет.

