Обявиха кои звезди ще бъдат домакини на Мет Гала 2026

Бионсе, Винъс Уилямс и Никол Кидман ще се присъединят към Ана Уинтур от сп. Vogue като домакини на бала на музея "Метрополитън" ("Мет Гала") през май следващата година, предаде "Асошиейтед прес".

Уилямс, която никога преди не е била домакин на ежегодния пищен празник на модата, поема ролята седем години след като по-малката ѝ сестра, също звезда на тениса, Серина Уилямс, беше съпредседател. Бионсе е била почетен председател през 2013 г., а Никол Кидман се е изявявала като съпредседател през 2003 и 2005 г.

Ана Уинтур ръководи ежегодното събитие - благотворителна акция, която миналата година донесе рекордните 31 милиона долара в касата на Института за костюми на "Метрополитън".

Повече за Мет Гала 2026

Музеят обяви и комитет за организиране на гала вечерта, председателстван от дизайнера Антъни Вакарело и актрисата Зоуи Кравиц. В него участват звездите на музиката Сабрина Карпентър, Доджа Кет, Лиса, Сам Смит и Изолт, балерината Мисти Копланд, актрисите Теяна Тейлър, Елизабет Дебики, Гвендолин Кристи и Лина Дънам, баскетболистката Ейжа Уилсън, моделите Алекс Консани, Палома Елзесер и Лорън Васер, редакторката на сп. "Вог" Клоуи Мал и художничката Ана Уейант.

Все още не е обявен дрескодът за гала вечерта на 4 май. Той обаче ще съответства на темата "Изкуството на костюмите", обявена миналия месец като следващата пролетна изложба на института.

Експозицията има за цел да отпразнува "облеченото тяло", както то се появява в изкуството през вековете. Това ще стане чрез съчетаване на облекла с предмети от музея, за да се покаже как модата отдавна е преплетена с различни форми на изкуство.

Изложбата, която както винаги е под надзора на куратора на Института за костюми Андрю Болтън, ще бъде организирана тематично според различните типове тела. Тя ще включва теми като "Голото тяло" и "Класическото тяло" например, но и по-нетрадиционни като "Бременното тяло" и "Стареещото тяло".

Експозицията ще има и ново, впечатляващо място - галерийно пространство с площ от около 1115 квадратни метра.

По думите на Болтън новото пространство "ще бележи повратна точка, която признава важната роля на модата не само в историята на изкуството, но и в съвременната култура".

Изложбата "Изкуството на костюмите" ще отвори врати за публиката на 10 май 2026 г. и ще продължи до 10 януари 2027 г.

Източник: БТА