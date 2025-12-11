В преследване на титлата: Ръководството на Левски блокира изходящите трансфери на „Герена“

Левски преследва първата си титла на България от 2009 година насам. „Сините“ са убедителен лидер на върха във временното класиране в Първа лига и водят с 5 точки пред втория – ЦСКА 1948. Действащият първенец Лудогорец пък е на трето място като изостава на 8 пункта от столичния гранд. „Орлите“ обаче са с мач пасив спрямо Левски и ще могат да скъсят дистанцията на 5 точки, ако си вземат отложения мач с Берое, който е насрочен за 19 декември.

Левски няма да продаде нито един от асовете си

Заради битката за титлата пък ръководството на Левски е взело решение да блокира изходящите трансфери по време на зимната пауза. „Сините“ шефове са категорични, че няма да се разделят с нито един от основните футболисти в тима, за да не отслабят състава на Хулио Веласкес. Както е известно, в последните месеци редица играчи на столичани бяха спрягани за трансфери в чужбина като между тях са Майкон, Кристиан Макун, Марин Петков и Мустафа Сангаре.

Очаква се "сините" да се подсилят зимата

Очаква се обаче Левски да се подсили по време на зимния трансферен прозорец. Според различни информации „сините“ търсят играчи на няколко поста и ще привлекат поне двама нови състезатели. Ръководството вече работи по селекцията, която трябва да окомплектова състава на тима, който да се бори за титлата на пролет.

