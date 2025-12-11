Войната в Украйна:

Призив в мрежата: Протестиращите да не скачат, ще пропадне Ларгото!

Интересен призив се появи в социалните мрежи след безпрецедентно многобройния антиправителствен протест снощи в центъра на София.

Сред многобройните акции и пърформанси на протестиращите се открои моментът, в който цялото се насъбрало множество започна едновременно да скача с лозунга "Кой не скача е дебел". Това явно е разтревожило мнозина, загрижени за инженерната устойчивост на района в "Триъгълника на властта".

"Не скачайте, отдолу е куха конструкция"

Пространен призив да не се скача отправи психологът, терапевт и писател Еленко Ангелов. В Свой пост във Фейсбук той написа, че "при масово синхронно скачане ("кой не скача е дебел") възниква динамично натоварване с повишен коефициент на динамичност, което може да надхвърли допустимото експлоатационно вертикално усилие".

По думите му е важно е да се знае нещо за центъра на София и големите събирания на хора, а именно, че "под нас на много места има подлези, тунели и кухи конструкции".

"Когато хиляди хора скачат едновременно, натоварването става 3–5 пъти по-голямо за части от секундата. Дори най-здравите конструкции могат да се повредят при такъв тип вибрации, а подлезите са кухи обеми с носещи плочи, които НЕ са проектирани за масово "ритмично скачане"", написа той.

Спорен Ангелов рисковете включват напукване на плочата, огъване на носещи елементи, локален срив и пропадане на участък.

Той призова при масови събирания да се избягва скачането в синхрон. "Стоенето е безопасно. Скачането създава проблем", допълни той.

Масовата активност на протестиращите е направила впечатление и на други потребители.

"Ще помоля протестиращите днес да не скачат на Ларгото, че като знам кой е строил метрото... Не знам, не знам", гласи друг коментар.

Протестът снощи

Вчера вечерта се проведоха многохилядни протести срещу властта на много места в страната.

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев и съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов призоваха за оставка на правителството на ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП, подкрепяно от "ДПС-Ново начало". Пред десетки хиляди протестиращи в София на 10 декември те обявиха, че с това мащабно събитие гражданите вече са взели оставката на кабинета.

Лидерите на ПП-ДБ се заканиха и с нов, още по-голям протест, ако властта оцелее след днешния вот на недоверие в Народното събрание.

