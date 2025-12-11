Лайфстайл:

Делян – делителят с главно "Д", равен на нула

11 декември 2025, 08:38 часа 841 прочитания 0 коментара
Само за броени дни санкционираният за корупция по Магнитски в САЩ и Великобритания т. нар. лидер на ДПС "Ново начало" Делян Славчев Пеевски сколаса да раздели българите два пъти, по два признака. Първият – когато размаха етническата карта, да ме прощавате за клишето, но и жестът му беше клише. Та това стана когато Пеевски рече, че той, лично, нямало да позволи така да обиждат неговите "братя" мюсюлмани и роми, както, видите ли, площадът обиждал него. Вторият – като раздели България на големи градове и провинция в опит да спретне контрапротести. На някои от тези мероприятия се появиха плакати с надписи от рода на "България не е жълтите павета".

Примитивно

Без да коментираме примитивния опит за противопоставяне на селото и града (любим прийом на тоталитарния режим), ще кажем само, че за нормалния българин България би трябвало да е навсякъде. А много от контрапротестиращите в подкрепа на Пеевски и правителството не знаеха точно къде са и за какво са там.

Колкото до първото, етническото фиаско, само ще кажем, че доста мюсюлмани и роми надигнаха глас и категорично заявиха, че лицето Делян Славчев Пеевски не може да ги представлява - включително точно пред сградата на парламента. А който разделя Родопите, го пропъждат с камъни.

Тези два злополучни опита за разделяне на нацията не само категорично опровергават присвоения от Пеевски лозунг “Не на омразата“. Те направо насаждат омраза – между българи, мюсюлмани и роми. И между онези в големите градове и тези – в малките и в селата.

Когато делителят = 0

Резултатът от опитите за деление навежда неизбежно на някои аритметически размишления. Да си припомним уроците от втори клас. А именно: Делението е едно от четирите прости математически действия, заедно със събирането, изваждането и умножението. Делението определя колко пъти едно число се съдържа в друго. При делението имаме делимо (числото, което ще се дели), делител (числото, което показва на колко части ще се дели) и частно (което показва резултата от действието).

В описаните по-горе два опита за деление, ако съдим по резултата (или по-скоро липсата на резултат), можем да стигнем до извода, че делителят е равен на нула (0). А ето какво пише в учебниците за втори клас: “Дeлeниeтo нa нyлa в мaтeмaтиĸaтa e дeлeниe, пpи ĸoeтo дeлитeлят e paвeн нa 0. Toвa дeлeниe нямa cмиcъл, пoнeжe в apитмeтиĸaтa вcяĸo чиcлo, yмнoжeнo по нyлa дaвa нyлa и пo тoзи нaчин вcяĸo чиcлo мoжe дa бъдe пpиeтo зa чacтнo.

Ако толкова сте отвикнали да смятате, ползвайте калкулатор. Опитайте се да разделите произволно число на нула и веднага ще ви излезе надпис “няма деление на нула“.

Зацикляне и грешка

Отделно в програмирането, а това ще ви го каже всеки програмист, oпитът зa дeлeнe нa чиcлo нa нyлa поражда изĸлючeниe, cъoбщeниe зa гpeшĸa (E, Error – от англ. “грешка“), пoняĸoгa дo cпиpaнe (зацикляне) нa пpoгpaмaтa, дo пораждане нa пoлoжитeлнa или oтpицaтeлнa бeзĸpaйнocт, или дo особенoтo знaчeниe NаN (Not a Number – от англ. “нe e чиcлo“).

Ами нашият делител Делян очевидно (и с оглед на неговата окръгленост, която също визуално го доближава до нулата), е равен на нула.

За справка: Колко работни места отвори той, докато беше бизнесмен? Нула. Начинанията му изпофалираха. Какво произведе като политик? Кметове и работни места в различни администрации и системи, които се финансират от държавния бюджет. С други думи произведеното от него, което не се свежда до парите на данъкоплатеца, е равно на нула (0). А от такива опити и данъкоплатецът или получава нула, или е на минус.

Та така и държавата. Ако не спре аритметичните му опити да дели на себе си (сиреч на 0), системата ще зацикли (спре).

Хората в България вече го разбраха и затова са по площадите. Остава да го проумее и държавата, ако е такава. Това е положението. Делян Славчев Пеевски не е число. Точка. А с точка се отбелязва знакът за умножение. Хората по площадите се умножават.

Автор: Спасиана Кирилова

