Трябва ли да поливате градината през зимата?

С окапването на листата и настъпването на първите силни слани, много градинари смятат, че е време да приберат маркуча завинаги. Много хора вярват, че растенията навлизат в състояние на пълен покой и не се нуждаят от поливане или други грижи до пролетта. Това често срещано предположение обаче е най-голямата грешка, която можете да направите за новозасадените си храсти, дървета и вечнозелени растения. Всъщност, трябва да продължите да поливате, докато земята замръзне, за да помогнете на двора си да процъфтява през по-студените месеци.

Още: Зимен режим на поливане за орхидеи, които цъфтят през декември

Ако сте засадили растения за основа, сенчести дървета или многогодишни растения миналата есен, младите им коренови системи не са имали достатъчно време да се закрепят напълно в почвата. Тъй като по този начин те абсорбират вода и хранителни вещества, спирането на поливането им преди замръзване на земята ги оставя да работят с резерви. Това може да доведе до смъртта им, преди да имате възможност да им се насладите следващата година.

Колко често трябва да поливате хлорофитума?

Този пропуск заплашва и тези растения, защото зимното време е измамно сухо. Не само ниските температури ще засегнат растенията ви, но и мразовитите ветрове и супер сухият въздух, които извличат влагата от стъблата и листата (особено при вечнозелените, в процес, наречен транспирация). Докато растението губи вода, студената или замръзнала почва действа като заключен свод и блокира корените от получаване на влага, дори ако околната почва не е напълно суха. Това води до това, което ботаниците наричат ​​физиологична суша. Когато растението не може да възстанови влагата си, тъканите му изсъхват, причинявайки зимно изгаряне (покафеняване).

Още: Признаци, че преполивате растението си паяк

Как безопасно да поливате растенията си за здрави пролетни цъфтежи

За щастие, решението е супер просто и изисква само няколко минути, за да поддържате новите си градински приятели силни до пролетта, особено ако току-що сте засадили зимни луковици . И така, какво трябва да направите? Просто продължете да поливате обилно тези нови растения, докато земята замръзне напълно. Използвайте бавно, дълбоко насищане точно върху кореновата бала на всяко растение и използвайте бавно струйко напояване или напоителен маркуч за поне пет до десет минути на растение. Количеството вода ще варира в зависимост от растението; проверете влажността на почвата около всяко, след което отбележете последните нива на вода и вятър. Най-добре е да правите това и в късната сутрин преди настъпващо замръзване. Това позволява на водата да попие възможно най-много време в почвата.

През зимата: Ето как да поливаме орхидея без риск от загниване на корените

Водата също помага за изолирането на растенията ви от студа. Сухата почва е проветрива и (познахте) пропуска студени ветрове, докато мократа почва запечатва тези пространства с вода, която също ще събира топлина през деня. Разбира се, поливането също така помага да се гарантира, че вашите растения разполагат с максималното количество водни резерви, с които разполагат, за да оцелеят през суровите цикли на замръзване и размразяване, които зимният сезон ще донесе. Полагането на това малко и лесно усилие сега, преди неизбежното замръзване на земята, дава на вашите растения шанс да преживеят зимата и след това да процъфтяват във вашия двор през пролетта. Сега просто се уверете, че знаете как да подготвите моравата си за зимата, преди да стане по-студено.