И без г-н Борисов пак ще съмне, и без петел пак ще съмне

Думите от заглавието са на лидера на "Продължаваме промяната" и на бившия финансов министър Асен Василев, изречени в студиото на bTV. Василев опроверга Бойко Борисов, че ако падне правителството днес, ще се компрометира влизането на България в еврозоната. По думите му има две стъпки - оставка на правителството и провеждане на честни предсрочни парламентарни избори, за да може България да тръгне по европейски път на развитие.

Още: Безредици или зеленото копче за оставка на кабинета: Говори Асен Василев

Кой ще подреди служебния Министерски съвет?

Снимка: БГНЕС

Още: Пеевски в очите на мнозинството избиратели се превърна в един огромен политически тумор

Той прехвърли топката на държавния глава Румен Радев с аргумент, че по домова книга може да уточни целия състав на служебния Министерски съвет. "Честните избори ще се направят от МВР, което следи купувачите на гласове, от ДАНС, които дават предварителна информация, от ЦИК, които дават нормални указания, което едва ли ще се случи от изброените. Честните избори са в ръцете на хората от площада", посочи лидерът на ПП.

Той не очаква държавата да си свърши работата за честни избори и именно хората щели да гарантират честен вот. "Бойко Борисов и Делян Пеевски не са възможни партньори. Вие шегувате ли се!? Никога повече с Борисов и Пеевски, те двамата трябва да са извън българската политика", категоричен бе Василев.

Той лично не вярва президентът Румен Радев да се появи с политически проект при нови избори.

Асен Василев е сигурен, че ако в България се проведат честни предсрочни парламентарни избори, "Делян Пеевски веднага ще си хване самолета и ще изчезне от страната".

Асен Василев коментира още, че не се полага охрана на лидера на ДПС-Ново начало, тъй като е само "редови депутат". Няма нужда този човек да има охрана, посочи лидерът на ПП. Той обеща да махне охраната от Делян Пеевски - ако това предложение не мине сега, в следващия парламент щяло да стане.

Още: ПП-ДБ се заканиха с още по-голям протест, ако оставката на правителството не бъде гласувана на 11 декември (ВИДЕО)