Най-добрият сорт магданоз за кухненската ви градина?

Магданозът заслужава място във всяка закрита кухненска градина. Тази хранителна билка може да подобри вкуса дори на най-обикновените супи и яхнии и е основна съставка в средиземноморската и близкоизточната кухня. Но за да се насладите на този богат, пикантен вкус, трябва да изберете правилния сорт магданоз, тъй като всички те могат да имат доста различен вкус.

Как да съхраним магданоз във фризера за цялата зима?

Въпреки че къдраволистният магданоз и хамбургският магданоз имат своето място в кулинарията, те предлагат ограничена употреба. „Къдравият магданоз се използва най-често като гарнитура, защото има прекрасна текстура, но вкусът му е доста блудкав и горчив. Хамбургският магданоз се бере заради корените му в зрялост“, обяснява Селви. За разлика от него, плоският листен магданоз, бидейки най-ароматният от трите, може да се използва в най-различни ястия, а понякога дори като заместител на целина. Ситно нарязаните му стъбла също са ароматни. „Плоският листен магданоз се използва по-широко в готвенето благодарение на по-силния си и приятен вкус. Разбира се, можете да използвате плоския листен магданоз и като гарнитура, например върху дъски за колбаси, така че той изпълнява двойна функция в кухнята“, обяснява тя. И така, как можете да отглеждате магданоз в кухненската си градина? Ето какво знаем.

Успешно отглеждане на магданоз с плосък лист на закрито

Билки като магданоз са идеални за пищна кухненска градина , но има няколко съображения, които трябва да вземете предвид за успешна реколта. За да започнете, започнете с млади растения, а не със семена. „Магданозът отнема много време, за да расте от семе до реколта, така че е най-добре да започнете с младо, здраво растение“, споменава Селви в ексклузивното си интервю за House Digest. Трябва също така да им осигурите отличен дренаж. За тази цел „Използвайте висококачествена почвена смес, подходяща за отглеждане на ядливи растения, и я поддържайте постоянно влажна, но не и мокра, за стабилен растеж, без риск от гниене на корените“, уточнява тя.

Селви също така предупреждава да не се допускат някои често срещани грешки, когато се опитвате да отглеждате магданоз през зимата - недостатъчното излагане на слънце е на първо място. Тя обяснява по следния начин: „Може би най-голямата грешка, която хората правят, когато отглеждат на закрито, е да не предлагат достатъчно светлина, за да може плоският магданоз да вирее. Повечето прозорци, особено през зимата, просто не осигуряват достатъчно слънце, за да виреят растенията. Евтината LED лампа за отглеждане може да направи огромна разлика в здравето на растението магданоз.“ Просто не забравяйте да я оставяте включена поне осем часа на ден. Също така не бива да правите компромиси с качеството на почвата и тора, ако искате добра реколта.

Събиране на магданоз с плоски листа и други съвети за грижа

Красотата на отглеждането на магданоз с плоски листа е, че не ви трябват много растения, за да осъществите кулинарните си мечти. „Едно растение може да расте бързо в 20-сантиметрова саксия с добър дренаж, произвеждайки много ароматни листа“, съгласява се Селви по време на ексклузивния си разговор с House Digest. Брането на зелените листа, за да поръсите чиниите си, също е лесна работа, според нашия майстор градинар. „За да съберете магданоз, просто използвайте кухненска ножица и отрежете всяко листо точно над почвата.“ Въпреки че магданозът е сред градинските билки, които можете да съберете и съхранявате във фризера , той има склонност да губи вкуса си с течение на времето. Поради тази причина Селви препоръчва да берете магданоз, когато сте на път да го използвате, „...събирайте само толкова, колкото ви е необходимо, когато ви е необходимо.“