Колко често да поливаме змийско растение през зимата?

Поливането на змийско растение през зимата следва свой собствен ритъм. Дали това известно с издръжливостта си стайно растение ще остане здраво през най-студените месеци, зависи от това дали разбирате този ритъм. Змийските растения (Dracaena trifasciata) са тревисти многогодишни растения, произхождащи от Централна и Южна Африка, където техният туфовиден растеж и енергията, която съхраняват в месестите си, кожести листа, им помагат да издържат на дълги периоди на суша.

Още: Едно нещо, което винаги трябва да проверите, преди да използвате сламен мулч в градината си

Змийското растение е също толкова устойчиво и във вашия дом. Тъй като растежът се забавя през по-студените месеци, нуждите от вода на растението намаляват; то предпочита почвата си от суха страна. През зимата трябва да поливате змийското си растение веднъж на всеки един до два месеца, като му осигурявате достатъчно влага, за да предотвратите пълното изсъхване на почвата.

Как да разберете, че е време да се сбогувате с умиращото стайно растение

Както бе споменато, змийските растения са известни със своята издръжливост и това улеснява предположението, че не са засегнати от нередовни или неправилни графици за поливане. Въпреки че това е вярно до известна степен, част от грижата за вашето змийско растение за оптимален растеж включва избягване както на недоливане, така и на прекомерно поливане.

Трябва ли да поливате градината през зимата?

Въпреки че змийските растения преживяват добре сушата, те трябва да се поливат внимателно, когато растежът им се забави през зимата. Поливайте само за да предотвратите пълното изсъхване на почвата; винаги изчаквайте, докато почвената смес е почти суха, преди да поливате. Всъщност, прекомерното поливане е може би една от най-големите грешки, които правите със змийското си растение, и най-бързият начин да му причините сериозни щети.

Как да поливаме правилно змийско растение през зимата

Още: Най-добрият сорт магданоз за кухненската ви градина?

За да поддържате змийските си растения здрави през цялата зима , начинът, по който поливате, е също толкова важен, колкото и честотата на поливане. Винаги поливайте самата почва, вместо да изливате вода през струпания център на растението. Влагата може да се събере в розетката от листа, създавайки условия, които ще насърчат гниене на короната или корените. Използвайте саксия с достатъчно големи дренажни отвори, която е достатъчно голяма, за да побере кореновата бала. Искате всяка допълнителна вода да се оттича бързо. Змийските растения оцеляват много по-дълго в суха почва, отколкото когато е влажна.

Как лесно да размножите змийско растение във вода

Змийските растения растат най-добре в добре дренирана почвена среда, като песъчлива или глинеста почва. Излишната влага се изпарява по-лесно от глинена или керамична саксия, отколкото от пластмасова саксия, така че това е най-добрият избор за вашето стайно растение. Този тип контейнер помага да се гарантира, че корените на вашето змийско растение няма да престоят във влажна почва по цял ден. Като последна предпазна мярка, обърнете внимание колко дълго почвата остава влажна след поливане. Ако забележите, че почвената смес остава влажна за дълго време, намалете обема на водата, която използвате следващия път, когато давате на растението си вода. Като алтернатива, можете да подобрите почвената смес с едър перлит, натрошена лава или пемза за по-добър дренаж и аерация.