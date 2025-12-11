Радев, както знаем, е боязлив в своите излизания

Думите от заглавието са на пиара Диана Дамянова, известна с кариерата си в "Лукойл" и един от хората, участвали в ранния въздход на "Продължаваме промяната". Дамянова говори в студиото на сутрешния блок на БНТ.

Интересното според Дамянова и Мирослав Севлиевски е, че въпреки това на бъдещи скорошни предсрочни избори Румен Радев може да събере около 600 000 гласа, но Севлиевски подчерта, че излезлите снощи на протест "не са хората на Радев", затова и той не излиза. Те не очакват Бойко Борисов и ГЕРБ да останат с много по-малко - 600 000, гласуват си за него, но не излизат на улицата, уточни Дамянова. Според нея ще е интересно каква коалиция би се оформила около Радев, освен "Възраждане" - кой друг?

Още: Пеевски в очите на мнозинството избиратели се превърна в един огромен политически тумор