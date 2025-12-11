"Влакът тръгна и спиране няма": Атанас Атанасов заговори за промяна в изборните правила

Властта е делегитимирана. Няма никаква причина да продължат да управляват. Ако Бойко Борисов иска да изживее онази мъка с Орешарски, да го направят. На площада нито веднъж на чух името на Росен Желязков, защото хората не го припознават. Той няма собствена воля. Решенията в държавата се вземат на друго място и това е причината да избухне това недоволство. Този коментар направи лидерът на ДСБ Атанас Атанасов в ефира на Нова телевизия. Той припомни, че преди време е определил Желяков като поставено лице.

Честни избори

"Влакът тръгна и спиране няма. Но сега е важно да решим как ще се проведат следващите предсрочни парламентарни избори. Другата тема е изборните правила. Трябва да се положат усилия, за да се променят и да се търси начин за прозрачен процес. Задължително трябва да се върне машинното гласуване", каза той.

Атанасов обърна внимание, че стигне ли се до предсрочни парламентарни избори, трябва да се помисли и за служебно правителство. Според него, за да има честни избори е много важно какво ще е то и кой ще е вътрешен министър.

"Кризата е много сериозна. Има сериозно изразено обществено недоволство и управляващите трябва да се смирят и да са готови да се търси честен и прозрачен изборен процес. Трябва да се мисли за кръгла маса под прожекторите на медиите и там да се търси консенсус за промяна на правилата", предложи той.

Попитан кои биха били техните евентуални бъдещи партньори във властта, ако се иде на предсрочни избори, Атанасов отговори, че има две заплахи, които той нарича "двойното К" – проблемът с корупцията и проблемът с Кремъл. "Нашата битка трябва да е по-средата и да неутрализира тези две заплахи", обясни той.

Атанасов се обърна с молба към управляващите - ако искат да направят коледен подарък на хората, днес да гласуват за вота на недоверие и така ще ги успокоят и те ще посрещнат едни хубави празници.