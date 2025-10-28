Никога НЕ засаждайте тези красиви храсти в градина си

Това е неудобна ситуация за градинарите - да се възхищаваме на красиво растение в двора си, когато някой ни каже, че е инвазивен вид. Инвазивните видове по дефиниция са неместни, но това не е единственият критерий. Те също така причиняват вреда. Тъй като храстите са важни елементи в озеленяването, градинарите трябва да отделят време, за да научат кои видове са инвазивни и какви проблеми могат да причинят. Например, някои от инвазивните храсти, които никога не бива да засаждате в двора си, включват нандина, пеперуден храст и лигуструм. Изборът на неинвазивни видове не е просто въпрос на това да постъпите правилно според съвестта си - в зависимост от това къде живеете, може да е незаконно да купувате, продавате или размножавате определени инвазивни храсти.

Инвазивните храсти причиняват щети на екосистемите, като изместват местните растения и осигуряват по-малко храна за местни животни като пеперуди, пчели и птици. Освен това, те са склонни да се разпространяват бързо и могат да превърнат двора ви - или околните райони - в буренясала бъркотия. Когато определяте дали дадено растение е проблематично по тези начини, проучването му по научно или общоприето наименование може да помогне, но има и характеристики, които разпознават инвазивните растения , като например предотвратяване на растежа на други растения наблизо или появата им, без да са засадени.

Пеперуден храст

Пеперудената будлея (Buddleja davidii) е инвазивен храст, който достига до 3 метра височина и има извити клонки от лилави, бели или розови цветове. Добронамерените градинари отглеждат този храст, за да хранят опрашителите, но горчивата истина за пеперудения храст е, че той не е добър за хранене на бебета пеперуди - тоест гъсеници. И тъй като не храни гъсеници, не помага и на птиците. Никога не засаждайте този храст

Горящ храст

Горящият храст (Euonymus alatus) е едно от най-лошите инвазивни растения, които трябва да избягвате на всяка цена. Наричан още крилат euonymus, този храст има червени плодове, достига 6 метра височина и ширина и се разпознава по набраздената си кора.

Японска спирея

Японската спирея (Spiraea japonica) е декоративен храст, който достига до 1,8 метра височина и има кичури от бели или розови цветове и назъбени листа.

Японската спирея може да се разпространява бързо както чрез семена, така и чрез издънки. Има красиви местни растения, които да отглеждате вместо инвазивна спирея , като например планински лавър (Kalmia latifolia) и вирджински лавър (Itea virginica).