Спорт:

Доналд Тръмп-младши обяви годежа си: Коя е светската дама (ВИДЕО)

16 декември 2025, 10:38 часа 265 прочитания 0 коментара
Доналд Тръмп-младши обяви годежа си: Коя е светската дама (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че най-големият му син, Доналд Тръмп-младши, се е сгодил за светската дама от Палм бийч Бетина Андерсън, предаде Ройтерс, позовавайки се на "Ню Йорк таймс". Тръмп е направил съобщението на празненство в Белия дом.

Синът на Тръмп се сгодява за трети път. Преди това Доналд Тръмп-младши беше женен за Ванеса Хейдън, бивша моделка и актриса, в продължение на 12 години. Двойката има пет деца. Ванеса подаде молба за развод през 2018 г. 

По-късно Доналд Тръмп-младши се сгоди за телевизионната знаменитост Кимбърли Гилфойл. 

Още: Зетят на Тръмп се отказа да строи хотел в Белград "от уважение към сръбските граждани"

Според съобщения в медиите Тръмп-младши и Андерсън се срещат от около година и са пътували до Удайпур в Индия миналия месец, за да присъстват на сватбено тържество.

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп годеж
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес