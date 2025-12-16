Село до Тетевен отбеляза 111 г. подписването на Указ № 557 от Княз Фердинанд

На 15 декември Черни Вит отбеляза своя празник - Подписването на Указ № 557 от Княз Фердинанд за обявяването на селото за самостоятелна единица – Община. Тази година се навършиха 111 години от историческото събитие.

Честването започна в храм „Успение Богородично” в центъра на селото, където се проведе празнична служба и водосвет за здраве. Сред присъстващите на празника бяха кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева, бивши кметове на Черни Вит, председателят и секретарят на НЧ „Христо Смирненски 1925“ – с. Черни вит, директорът на ОУ „Георги Бенковски“ - с. Черни Вит – Асен Асенов, жители и гости на селото.

Кметът на с. Черни Вит - инж. Цветослава Христова, поздрави присъстващите и припомни на всички събитията около паметния момент с подписването на Указ №557.

Своите приветствия отправи д-р Бояджиева, а след нея това сториха - г-жа Стойчева и секретарят на местното читалище – Матея Димитрова. Поздрав отправиха и от пенсионерски клуб „Три поколения“ - с. Черни Вит.

Бяха обявени на най-младите и най-старите жители на селото, а за своята Златна сватба подарък получиха – Марияна и Венцислав – Вутови.

Събитието завърши с музикална програма от учениците на ОУ „Георги Бенковски“ в село Черни Вит.