Непознати факти за класиката "Цар Лъв", която гледаме през януари с оркестър на живо

Класиката на Disney "Цар Лъв" е един от онези филми, които никога не остаряват и винаги успяват да ни "хванат за гърлото", въпреки че добре познаваме историята в анимационния шедьовър. Припомняме, че съвсем скоро - на 24 януари в зала 1 на НДК, ще можем да гледаме оригиналния "Цар Лъв", но със симфоничния оркестър на БНР на живо. Организатор на събитието е Sure.Entertainment, а билетите вече са почти на свършване, така че побързайте и вземете своите от Eventim.bg и Bilet.bg. Това ще бъде идеалният коледен подарък, подходящ за всяка възраст, който със сигурност ще донесе радост и щастливи спомени!

За да "подгреем" малко преди незабравимия филм с музика на живо, решихме да ви представим любопитни факти за филма, които най-вероятно не знаете. Сега ще ги научите, а на 24 януари сме сигурни, че ще гледате и слушате "Цар Лъв" със съвсем други очи и уши.

1. Откриващата сцена първончално не е била предвидена да бъде в началото на филма. Намеренията на авторите на "Цар Лъв" обаче се променят, след като чуват песента "The Circle of Life" и усещат силата ѝ.

2. Актьорите, озвучили Тимон и Пумба - Нейтън Лейн и Ърни Сабела, първоначално се явили на кастинг за ролите на хиените. Но комедийното им партньорство се оказало толкова добро, че специално за тях били създадени смешните персонажи на Тимон и Пумба, за да се добави малко забава в иначе мрачния анимационен филм.

3. Емблематичната песен "Can You Feel the Love Tonight" също е можело изобщо да не влезе в саундтрака на "Цар Лъв". Елтън Джон я пренаписва няколко пъти, но във финалната версия влага най-доброто от себе си, а днес тази песен е смятана за една от най-въздействащите композиции във филмите на Disney.

4. Парчето "Hakuna Matata" също за малко да не влезе, но самият сър Елтън Джон настоява да бъде включена.

5. За да са максимално точни, членове на екипа на филма отиват в Африка и така най-прецизно успяват да предадат взаимоотношенията между животните.

6. Композиторът Ханс Цимер създава музиката за епизода със смъртта на Муфаса, мислейки за смъртта на собствения си баща, който умира, когато Цимер е едва на 6 години. По този начин композиторът успява да предаде емоционалната тежест на епизода. "Цар Лъв" печели "Оскар" за най-добра филмова музика.

7. Заглавието на филма можеше съвсем да не е "Цар Лъв". Едно от работните заглавия е "Царят на джунглата", но с оглед на липсата на джунгла във филма екипът се насочва към друго заглавие, като кандидати са още "Царят на Калахари" и... "Лъвове".

8. Тъй като не се очаква скоро възраждане на видеокасетките, "Цар Лъв" най-вероятно ще си остане най-продаван филм на VHS в историята с 520 млн. долара приходи.