Резитба на декабриста: Как е правилно да се прави, за да цъфти пищно?

Коледният кактус, известен още като декабрист, радва с ярките си тръбни цветове и често се превръща в символ на зимните празници. Расте бавно, но с правилна грижа цъфти обилно в продължение на десетилетия - някои екземпляри живеят над 100 години. Според Southern Living , резитбата е важна част от грижите. Тя подмладява кактуса, стимулира нов растеж и подобрява цъфтежа през следващия сезон.

Леко сезонно подрязване прави коледния кактус по-гъст и здрав, а също така подобрява цъфтежа му. Научете кои сегменти да премахнете и как да оформите храста.

Кога да подрязваме декабриста

Въпреки че стриктното подрязване не е необходимо, то помага за поддържане на здравето и спретната форма на коледния кактус. С течение на времето цветето може да нарасне до един метър ширина, така че премахването на излишните стъбла подобрява циркулацията на въздуха и прави храста по-гъст.

Най-доброто време за подрязване е след края на цъфтежа, около януари или февруари. Ако го пропуснете, можете да го направите през пролетта. Основното правило: подрязвайте растението след цикъла на цъфтеж, независимо дали цъфти преди Коледа или по-късно.

Как да подрязваме коледен кактус - съвети

Първо, премахнете изсъхналите цветя, разредете растението или пригответе резници. Избледнелите цветове могат да се откъсват с пръсти. Това може да се прави през целия период на цъфтеж; това насърчава декабриста да образува нови пъпки по-активно.

След цъфтежа, подрежете клоните с един или два сегмента. Направете това внимателно ги прищипете с пръсти или ги отрежете с чисти ножици. Това ще стимулира растежа на страничните издънки. Също така отстранете всички пожълтели или сухи части. Няколко дни след резитбата, леко напръскайте декабриста.

Важно: Не подрязвайте повече от една трета от растението, за да избегнете стрес, и избягвайте резитбата на „дървесни“ участъци, които рядко порастват отново.

