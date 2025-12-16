Лайфстайл:

В ЦСКА се готвят за продажбата на основен защитник?

Ръководството на ЦСКА и спортно-техническият щаб на тима се готвят за продажбата на един от основните футболисти в състава на Христо Янев. Става въпрос за 26-годишния централен защитник на „армейците“ Лумбард Делова. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, в договора на национала на Косово с „червените“ има записана откупна клауза на стойност 900 000 евро, а интерес към него има от страна на отбори от Турция и Близкия Изток.

В момента Делова и ЦСКА водят преговори за подновяване на договора на бранителя. Разговорите обаче са зациклили, тъй като двете страни не могат да се споразумеят по въпроса за записване на откупна клауза в новия контракт. Шефовете на „червените“ искат тя напълно да отпадне, докато централният защитник държи да има такава клауза в договора си. Неразбирателството между Делова и ЦСКА може да доведе до неговата продажба по време на зимната пауза.

Слуховете за трансфер на Делова в друг отбор са подхранени и от информациите, че ЦСКА е много близо до привличането на нов централен защитник. Говори се, че „червените“ вече са договорили португалски бранител, който е бил харесан лично от треньора на тима Христо Янев. Очаква се той да подпише с „армейците“ до дни като договорът му ще бъде за 3 години и половина.

Бойко Димитров
