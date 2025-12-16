Спорт:

Денков предизвика Борисов и Пеевски да тичат, но без охрана (ВИДЕО)

Бившият премиер от ПП-ДБ акад. Николай Денков отправи интересно предизвикателство към лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС-Нова начало Делян Пеевски.

В свое включване от Южния парк той ги призова да се откажат от охраните си, които струват на данъкоплатците 4 млн. лв. Според него тези пари биха могли да се използват за по-полезни обществени дейности.

Денков, облечен в спортен екип, заяви, че редовно тича по 5 км. крос и призова Борисов и Пеевски да се присъединят към него. Ако пък предизвикателството е прекалено физически непосилно за тях, просто да се разходят.

"Аз тичам сам, а Борисов и Пеевски са с по 20 човека"

"Всяка неделя сутрин идвам тук и правя 5 км кросче. И тази сутрин съм тук, самичък, без охрана, защото не ми трябва и обичам свободата си. За разлика от мен, Борисов и Пеевски, всеки от тях е с по 20 човека и две коли от НСО. Всичко това ни струва 4 млн. лв. от вашите и от моите пари. Даваме ги ей така - за да се пазят. С тези пари можем да направим една детска градина следващата година", заяви акад. Денков, разхождайки се из парка.

"Затова аз им предлагам следното: Да се откажат първо от тази охрана, защото за какво им е? И второ, да дойдат тук следващата събота. 5 километра рън, Южния парк, 10:00 часа сутринта, да потичаме заедно. Ще има неколкостотин човека", обяви той.

Денков допусна, че политическите лидери на ГЕРБ и ДПС може да се почувстват затруднени да изпълнят предизвикателството му дословно, затова им даде алтернатива.

"Ако не са във форма, някой е скъсал менискус или пък не е скачал достатъчно, поне да се разходим", добави той

Десислава Любомирова
