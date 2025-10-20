Охлювите ще изчезнат безследно от градината, ако през октомври направите това

Ако през лятото във вашата градина са се появили голям брой охлюви, не бива да чакате до пролетта, за да започнете да се борите с тях. Есента е най-подходящото време за унищожаване на гнездата, защото тогава вредителите снасят яйцата си в почвата, под мулч и растителни остатъци, подготвяйки се за зимата. Ако действате навреме, мястото ще остане чисто през пролетта и новото поколение мекотели няма да може да навреди на младите растения.

Как да се отървем от охлюви в градината?

Първият етап е цялостно почистване на лехите. Съберете и премахнете всички паднали листа, окосени плевели, остатъци от зеленчукови култури и мулч. Всички тези материали създават уютни убежища за гнездата на охлюви, които е трудно да се забележат с просто око. Ако не бъдат отстранени, яйцата те ще презимуват, а през пролетта от тях ще се появят десетки нови вредители.

Не компостирайте заразените остатъци веднага. По-добре е да ги изгорите или заровите отделно, за да избегнете разпространението на ларвите.

Следващата стъпка е дълбоко разрохкване на лехите. Това помага да се издигнат яйцата на охлювите от по-дълбоките почвени слоеве до повърхността, където те стават по-уязвими към студ и обработка. Тази процедура се извършва най-добре в сухо време, когато почвата не залепва за инструментите. Разрохкването също подобрява аерацията на почвата и намалява броя на другите вредители, които се крият в почвата.

Третиране със сух суперфосфат е ключов етап. Поръсете тора върху повърхността на земята като използвате количество от 40 гр на 1 кв. м. Важно е да не го заравяте в почвата, защото ефектът се постига именно когато гранулите останат отгоре.

Суперфосфатът не само има пагубен ефект върху яйцата на охлювите, като ефективно ги „изгаря“, но и служи като полезен минерален тор за растенията. През зимата веществото постепенно се разтваря, насищайки почвата с фосфор, което укрепва кореновата система на културите през пролетта.

След третирането, мястото не се третира до пролетта. Под въздействието на този тор и зимните слани, гнездата на охлювите са напълно унищожени. През пролетта вредителите вече няма да се излюпват от тях, така че вашите лехи ще бъдат надеждно защитени от началото на сезона.

Избягвайте прекомерното овлажняване на лехите през есента, тъй като мократа почва привлича мекотели. Засадете през пролетта култури, които отблъскват вредители като чесън, градински чай или невен.

