Почва за саксии срещу градинска почва: Каква е разликата?

Здравословната градина започва в земята, така че избягвайте грешката да изберете грешна почва за вашите растения. Независимо дали засаждате стайно растение или зеленчукова градина, започването с търговски почви за саксии и градински почви е лесен начин да подготвите градината си за успех. Въпреки че почвата за саксии и градинската почва често се използват взаимозаменяемо, те са различни видове почва, които служат за различни цели. Използването на грешна почва може да доведе до проблеми като преовлажнени корени.

Почвата за саксии е изкуствен продукт. Противно на името си, тя не съдържа никаква почва. Вместо това е съставена от смес от органични и синтетични материали като торфен мъх, перлит и дървесни стърготини. Тези материали задържат влагата в затворени пространства, като същевременно позволяват дренаж, предотвратявайки препълването или преливането на саксийните растения. Почвата за саксии е също стерилна, което означава, че не съдържа бактерии. Това е особено полезно за поддържане на по-чист и здравословен дом при отглеждане на стайни растения.

Градинската почва, от друга страна, е естествен продукт, който обикновено се състои от почва, естествени торове и органични вещества като дървени стърготини. Тези материали задържат добре влагата и съдържат бактерии и микроорганизми, които са полезни за почвата на открито.

Кога да използвате почва за саксии или градинска почва във вашата градина

Както подсказва името, почвата за саксии е подходяща за вашата градина с контейнери , независимо дали се отглежда на закрито или на открито. Изборът на подходяща почва за вашите растения е лесен, тъй като много търговски почви за саксии са формулирани с правилните хранителни вещества за различни растения, от кактуси до тропически цветя. Можете да намерите тези почви, етикетирани като такива, или да изберете универсална почва за саксии.

Тъй като градинската почва задържа много влага, тя е най-подходяща за открити градини, засадени директно в земята, включително повдигнати градински лехи . Отворените градини позволяват адекватен дренаж. Добре дренираната почва предпазва корените на растенията от гниене. За разлика от почвата за саксии, градинската почва е твърде гъста и богата, за да бъде единственият субстрат, който използвате в градината си на открито.

По-скоро тя трябва да се използва в допълнение към почвата в двора ви, за да добавите основни минерали и хранителни вещества. Планирайте да допълвате градинските си лехи няколко пъти годишно с градинска почва, за да попълните тези хранителни вещества, когато растенията ви ги използват. Това се нарича торене на почвата. Добър период от време за торене на почвата е преди засаждане, в средата на сезона и след цъфтежа или прибирането на реколтата.