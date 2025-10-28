Какво да направите, ако почвата в градината ви е киселинна?

Повишената киселинност на почвата затруднява усвояването на важни хранителни вещества от растенията, забавя растежа на градинските култури и намалява добивите им. За да се направи такава почва плодородна и благоприятна за растенията, е необходимо да се извърши деоксидиране през есента. Ето какво трябва да направите в този случай, за да подобрите почвеното плодородие.

Киселинна почва: Какво се прави, за да се повиши нейното плодородие

Варта ефективно намалява киселинността, насърчава разграждането на свободните органични и минерални киселини и подобрява физичните свойства на почвата. Варуването засилва бактериалното разграждане на органичната материя, увеличава азотфиксацията и увеличава достъпността на фосфор за растенията. Препоръчително е да се добавят 300 грама гасена вар на квадратен метър площ по време на есенната обработка на почвата. До пролетта pH на почвата ще се нормализира, което ще улесни усвояването на хранителните вещества от растенията, а това от своя страна ще повлияе положително на растежа и плододаването на градинските култури.

Ако не разполагате с вар или по някаква причина не желаете да я използате за варуване, могат да се използват други дезоксидатори за подобряване на почвеното плодородие.

Доломитното брашно съдържа калций и магнезий, които са от съществено значение за храненето на растенията. Този нежен тор е подходящ за леки и песъчливи почви, той не причинява резки промени в pH, като същевременно наторява почвата. Дозировката, в която трябва да се използва доломитово брашно е 200–300 грама на квадратен метър градинска площ.

Дървесната пепел също е източник на калций, който бързо неутрализира киселинността, но е подходящ за тези, които търсят бърз ефект. Дървесната пепел едновременно намалява киселинността и обогатява почвата с калий, фосфор и микроелементи. При прилагането си, тя ефективно убива вредители и гъбични инфекции.

Всички тези вещества могат да се прилагат или по време на есенната обработка на почвата, или през пролетта преди засаждане на градинските култури. Когато избирате съставка з подобряване на почвеното плодородие, вземете предвид характеристиките на растенята, които ще засадите. Някои култури (например боровинки и рододендрони) предпочитат киселинна почва и не изискват дезоксидация.

След зимата и топенето на снега се препоръчва почвата да се полива с разтвор от сенна бацила. Тези бактерии активно усвояват сложни съединения, освобождавайки полезни вещества и допълнително намалявайки киселинността. Това също подобрява здравето на почвата, намалявайки риска от болести по растенията.

Прекомерното варуване е вредно, затова изчислете дозите въз основа на киселинността на почвата, за да приложите продукта разумно и ефективно. Ако е необходимо използвайте предварително лентички за определяне на почвената киселинност.

