Как да дезинфекцирате почвата с помощта на оцет?

Оцетната киселина ефективно унищожава вредните микроорганизми, потиска растежа на гъбички и бактерии в почвата, създавайки благоприятни условия за здравето на растенията. Опитните градинари знаят много добре как да я използват за дезинфекция на почвата. За да се избегнат озгаряния на растенията те я използват предимно през есента, след прибиране на реколтата и през пролетта, преди засаждане на градинските култури.

Ето как правилно да приготвите с помощта на оцет разтвор за дезинфекция на почвата.

Дезинфекция на почвата с оцет: Как да приготвим разтвора и как да го използваме

За да приготвите дезинфекциращ разтвор, използвайте смес от 9% оцет и 3% водороден пероксид. Тази смес произвежда перацетна киселина, която има силни окислителни свойства. За да приготвите разтвора, смесете 500 мл оцет със 100 мл водороден прекис. Съхранявайте разтвора на тъмно място в продължение на една седмица. След това го разредете: една чаша концентрат се разрежда в 10 литра вода.

Овсени ядки за подобряване на плодородието на почвата: Ето как ги използват опитните градинари

Приготвеният разтвор се използва за поливане на градински лехи, като внимателно се напоява почвата на дълбочина 1–1,5 см. Това е достатъчно, за да достигне разтворът до корените на растенията и ефективно да унищожи патогените. Температурният диапазон, в който оцетната киселина остава ефективна, е от 1 до 40 градуса по Целзий, което я прави подходяща както за пролетно, така и за есенно приложение.

Предимството на перацетната киселина е, че тя бързо се разлага на безопасни компоненти: вода, кислород и оцет, без да оставя токсични остатъци в почвата. Това прави разтвора екологично чист с минимални странични ефекти.

Какво показват плевелите за състоянието на почвата в градината?

Дезинфекцията на почвата с оцетна киселина обаче отнема време: разтворът трябва да престои поне седмица, в противен случай реакцията няма да е пълна и ефективността му ще бъде намалена. След третирането е препоръчително да се поддържа полезната микрофлора на почвата: добавянето на бактериални препарати помага за по-бързо възстановяване на биологичния баланс и стимулира растежа на растенията.

Като цяло, оцетната киселина, комбинирана с водороден пероксид, е удобен, икономичен и ефективен дезинфектант за почвата в градината. Тази киселина може да предпази растенията от различни проблеми и да подготви почвата за новия сезон на плододаване.

Оцетът може да се използва за удвояване скоростта на покълване на семената. За да приготвите оцетен разтвор разредете 1 част оцет с 9 части вода. Накиснете парче тензух или плат в получения разтвор и увийте семената в него. Времето за киснене на семената е следното: 24 часа – за семена от магданоз, копър, моркови, пащърнак и други бавно покълващи растения; 12 часа – за семена от домати, чушки и патладжани; 7-8 часа – за краставици, тиквени семе.

Какво да направите, ако почвата в градината ви е киселинна?