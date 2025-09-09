Защо щитоносните въшки по лозата са толкова опасни?

Понякога върху лозата се забелязват странни изпъкнали „неща“. Това са щитоносни въшки и сходните им посестрими – щитоносни лъжевъшки или, както още са известни – щитовки и лъжещитовки..

През последните години щитовките и лъжещитовките започнаха активно да се появяват в лозята на северните ширини. А практиката на ерадикационните – изкореняващите, обработки все още не е въведена, така че тези малки насекоми причиняват значителни вреди. В резултат лозата отслабва, става уязвима за болести и вредители и дава малка реколта.

Тези насекоми се прикрепят здраво към младите клони, откроявайки се с лъскавата си „черупка“. В резултат на това именно второгодишните и третогодишните лози страдат най-много и дори изсъхват, лишавайки ни от потенциална реколта. Освен това, тези вредители отделят медена роса (лепкава течност), върху която се заселва саждивата гъбичка, което допълнително потиска развитието на растението. Вредителите се размножават много бързо и въпреки видимата си неподвижност, активно мигрират към младите филизи и листа.

Щитовката е разнообразна. Щитчето ѝ може да бъде не само кафяво, но и сиво, зеленикаво, черно и дори оранжево. Но в този случай лозата най-вероятно е обитавана от лъжещитовка, която се различава само по формата на черупката - тя има изпъкнала форма, а при истинската щитовка е плоска. Мерките за защита на растенията от тези вредители обаче са едни и същи.

В началото на пролетта лозата се оглежда и напръсква с разтвори на Actellic, Aktara или Karbofos. Докато расте, уверете се, че храстът не се сгъстява, като своевременно отчупвате и изрязвате излишните филизи.

През лятото щитовката и лъжещитовката се унищожават с безопасни средства. Вредителите могат да се почистят от филизите с четка за зъби, като се използва разтвор от катранен сапун. Добри резултати се получават чрез третиране на лозата със запарка от жълтурчета (залейте 3 кг прясна билка с 10 литра вода и оставете за един ден, след което прецедете и напръскайте обилно леторастите и листата от двете страни). Такива третирания трябва да се правят поне три пъти с интервал от 7 дни.

Третирането с масло ефективно блокира кислорода за вредителите и те умират.

Методи за борба

Методите за борба с щитоносните въшки и техните роднини са абсолютно идентични. Затова, използвайки щитоносните въшки като пример, ще разгледаме основните методи, използвани за унищожаването им.

Борбата с вредителя започва с щателен преглед както на самия вредител, така и на засегнатото от него растение. За да направите това, трябва да се въоръжите с лупа и внимателно да разгледате първо издънката на растението и всички разклонения, след това долната част на листата. С разтвор на инсектицид внимателно почистете всички издънки и листа с памучен тампон, като премахнете вредителите. Не използвайте бензин или керосин за третиране, тъй като това може да доведе до изгаряне на нежната зеленина. След това е необходимо най-накрая да измиете и отстраните насекомите и техните ларви. Подсушавате растението малко, след което напръсквате с инсектицид с помощта на спрей-бутилка и покривате с пластмасово фолио за 40 минути. След няколко дни растението трябва да се измие под течаща вода, като се отстранят мъртвите насекоми. За градинските растения и лозите се препоръчва клоните да се напръскат с разтвор на нитрафен, а през есента в случай на сериозни повреди, да се отрежат и изгорят отделни клони.

Съществуват и народни методи за борба с въшките и лъжливите въшки. Ето някои от тях.

Третиране на листата на растението със сапунен разтвор (необходимо е да се използва сапун за пране) и ракия.

Третиране на растението с инфузия от тютюн и чесън.

За цитрусовите растения третирането с лучена каша е ефективно. Народните методи включват използването на безвредни, но силно миришещи вещества и растения, чиято миризма е изключително неприятна за насекомите.

Основните врагове на лозята: Болести и вредители, които могат да унищожат цялата ви реколта